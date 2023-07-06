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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣親揭孫曉雅與侯友宜碰面　談話內容曝光

▲▼侯友宜出席AIT國慶酒會。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜晚間出席AIT國慶酒會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、陶本和、崔至雲／台北報導

為了紀念7月4日美國國慶日，美國在台協會（AIT）6日晚間在台北舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，國民黨立委江啟臣會後受訪透露，國民黨總統參選人侯友宜會中與多國駐台使節致意、簡單交流，也與訪問台灣的美國眾議員見面，離開前特別與AIT處長孫曉雅交談，表達希望繼續交流對話的期待。

AIT今天晚間在君悅酒店舉辦國慶酒會，現場冠蓋雲集，包括總統蔡英文、副總統暨民進黨總統參選人賴清德、侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨主席朱立倫等政要均應邀出席，不過，3名總統參選人並無特別互動。

江啟臣會後受訪說，今天是美國國慶酒會，主人一定是AIT處長，當然其他各國駐台、美國友邦的大使與代表都有來，這是一個國際互動、社交的場合，包括像歐盟、印度、日本等駐台外交人員都有打招呼、簡單交流。

江啟臣說，早上他有與美國眾議員訪團見面，今天會中剛好有機會，讓侯友宜與共和黨眾議員互相介紹、聊了一下，大家都對侯友宜蠻感興趣的，希望有機會能夠訪問他們的國家（指美國），相信這對於彼此的瞭解都有幫助。

江啟臣補充，侯友宜現在是總統候選人，也是代表國民黨的總統候選人，國民黨過去在涉外工作中，其實都有不同的人，在不同的領域，今天很自然而然地與認識的人，輕鬆地交談一下，這是很自然的事情，包括直至酒會結束，孫曉雅在送完蔡英文後，特別來找侯友宜聊了一下，侯友宜也表達，希望未來有機會能夠繼續交流跟對話。

▼美國國慶酒會今天晚間在台北登場。（圖／讀者提供，下圖同）

▲▼蔡英文、孫曉雅、侯友宜、柯文哲、賴清德出席美國國慶酒會。（圖／讀者提供）

▲▼蔡英文、孫曉雅、侯友宜、柯文哲、賴清德出席美國國慶酒會。（圖／讀者提供）

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