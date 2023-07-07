藍常委醞釀「換侯」？　蘭萱：侯友宜在全代會前只有1條路可走

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨徵召的2024總統參選人侯友宜近來民調低迷，傳出黨內有部分中常委串聯，要在中常會上提案「換侯」，而黨主席朱立倫則回應「絕無可能」。資深媒體人蘭萱6日表示，以目前局勢來看，侯友宜只有一條路可以走，就是在7月23日全代會前把民調拼起來，如果民調起來的話，鴻海集團創辦人郭台銘是否參選的問題也不會成為問題。

蘭萱6日在節目《少康戰情室》中指出，國民黨內確實有很多雜音，甚至有消息傳出如果7月23日全代會前，侯友宜民調未起，就要提案翻盤。

對於國民黨立委鄭麗文昨日公開喊話「現在不換人未來才是危機，現在換還來得及」，蘭萱認為，鄭麗文說的話某種程度反映了國民黨內的焦慮，只是對國民黨而言，很尷尬的狀態是，如果不是侯友宜那要誰？難道真的要回頭去找郭台銘嗎？若是郭台銘，那是不是當時提名制度不夠清楚，所以到最後他願賭不服輸才搞到這個局面？如果現在因為侯友宜低，而郭有興致因此換回郭，國民黨乾脆不要玩了？

蘭萱表示，郭台銘當時沒有表達異議，若現在出來說要獨立參選，無論說情說理都說不過去，而就侯友宜來講，他只有一條路，就是在7月23日全代會之前把民調拚起來就是了，如果實力不好的話，各種謠言就會見縫插針，有風才會起浪；如果民調起來的話，郭台銘的問題也不會成為問題。