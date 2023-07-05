父母、胞弟都靠他養　屏東男生活陷困境...東港警伸援手

▲新園分駐所副所長蔡世宏、警員李昭慶助周家度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉民周姓男子，其父患有小兒麻痺症，母親則是精神官能症患者，日前又被熱水燙傷，影響行動，離婚的胞弟又罹患腦梗塞疾病，一家生活單靠他不固定的司機收入維持，生活相當困苦，東港警分局新園分駐所員警獲悉，發動捐款，並轉介新園鄉公所等單位介入協助，讓周家感到很窩心。

新園分駐所副所長蔡世宏、警員李昭慶，用心關懷轄內居民生活狀況，屢獲好評。

日前得知轄內未婚的49歲周姓鄉民，從事貨車司機，他78歲的父親患有小兒麻痺症行動不便、68歲的母親患有精神官能症，均領有身心障礙手冊，渠48歲胞弟不幸於罹患腦梗塞疾病。

其母又於日前遭熱水燙傷，造成不良於行，周男須負擔家庭生活開銷及照顧雙親與弟弟，由於工作收入不穩定，難以維持家計，導致生活頓時陷入困境。

他們立即主動關懷，聯繫並偕同慈善會等善心人士及新園義警分隊、新園志工小隊等員共同前往致贈慰問金新台幣5000元及民生物資等，並轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，協助處理家庭變故紓困措施，讓周家人很感激。



東港警分局長張世儒表示，社會上有諸多貧寒尚待同仁關心，也肯定員警發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士關懷弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，值得同仁學習。