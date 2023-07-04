夫中風子過世！屏東癌婦靠殘障津貼度日　內埔暖警出手協助

▲內埔分局新北勢派出所警員黃宇彤幫助張婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉張姓婦人與其夫都領有中度殘障津貼，而她不幸罹癌，夫又中風，兩人無法工作，由於兒子也在10多牛前車禍過世，入不敷出，家境相當可憐，內埔警方獲悉，連絡慈善單位捐助1萬2000元及生活日常用品，並轉介基金會協助，希望幫助她一家暫時度過難關。

內埔分局新北勢派出所警員黃宇彤，得知轄內有一張姓婦女為低收入戶家庭，張婦與丈夫皆領有中度殘障手冊，她因患有乳癌經常需至醫院門診追蹤，丈夫也因中風在家休養，唯一的兒子也不幸於10幾年前車禍過世，夫妻皆無法工作，每月僅靠政府微薄補助勉強維持生計。

黃員得知她生活情況後，致贈白米、成人尿布等生活物資到她家，並協助聯繫觀音根滿慈善基金會資助急難救助金新臺幣1萬2000元。希望藉由各界力量幫助弱勢家庭度過現階段困難，讓她當場激動落淚直呼感謝。

黃員則希望透過小小的善舉，為生活困苦的民眾增添溫暖，也希望社會善心人士一起加入行善行列。

內埔警分局長莊順智表示，同仁積極推動警察為民服務工作，發揮社會公益精神，結合社會資源關懷轄區弱勢家庭，提升警察溫馨助人的形象，也照亮社會的陰暗角落。