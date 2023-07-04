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屏東男撿到手機有苦衷「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

▲內埔警分局陪同黃男拿回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局陪同黃男拿回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉黃姓男子在醫院遺失手機，被中風行動不便的雷姓男子撿到，由於當時下著大雨，無法將手機交給警察單位處理，希望黃回到遺失地點領回，黃擔心安危，到內埔派出所報案，由警方陪同到領回手機。

內埔警分局內埔派出所兩名員警，日前擔服巡邏勤務時，接獲屏東分局海豐所來電稱黃姓男子需要協助。據悉，黃男先至屏東分局海豐所報案稱其手機於屏東基督教醫院遺失，經連繫得知該手機是內埔警分局轄區雷姓男子撿獲。

經警方了解，雷男於電話中僅告知遺失人要自行到遺失地點領回手機，黃男因擔心隻身前往會有安全疑慮，故透過海豐所向內埔派出所聯繫，希望警方能陪同黃男到現場尋找遺失的手機。

警方先是與黃男相約於內埔派出所，並陪同至遺失地點；拾得人雷男表示，他在屏東基督教醫院停車場拾獲手機一支，但因年邁中風行動不便，且當下雨勢滂沱，不便將手機交至派出所，故先將拾得的手機帶返家中。

黃男在警方協助及陪同下順利取回遺失之手機，放下心中的大石頭，並頻向警方表示感謝，拾得人雷男也對警方的親切協助讚譽有加。

內埔警分局長莊順智肯定同仁積極為民服務精神，適時伸出援手，順利幫忙民眾解決問題，有效提升警察專業形象，足為同仁表率。

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