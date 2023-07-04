45元停車費逾期未繳納　台東關山警：簡訊詐騙別上當

▲民眾慌張地至所內稱收到一封「45元停車費逾期未繳納」簡訊，員警一看立即戳破。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所警員4日值班時，有位民眾慌張地至所內稱收到一封「45元停車費逾期未繳納」簡訊，員警一看立即戳破，這就是近期詐騙集團冒名「遠通電收」發送停車費欠費的簡訊。蘇員耐心地向民眾說明，該公司不會發送「停車欠費簡訊」給用路人，若收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」資訊，務必提高警覺，切勿點擊。

關山警察分局池上分駐所警員值班時，有一男子拿著手機神色慌張地問，他收到遠通電收發送停車費催繳簡訊，內容為：「提醒您，您有一筆45元臨時停車費用未繳清，逾期將處新台幣300元罰鍰。請輸入電話「末三碼」開啟連結並繳納」。員警看簡訊內容，開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，研判就是「釣魚網址」，當機立斷對民眾說「這是詐騙！千萬不可以點」！民眾此時還半信半疑，但在蘇員不厭其煩的說明及提出多個詐騙案例下，這才相信這是詐騙簡訊。

關山警察分局表示，此類簡訊多利用iPhone手機專用的訊息功能iMessage，誘騙民眾點擊釣魚連結進行詐騙，提醒民眾勿輕易點擊不明連結，並儘速更新升級iOS最新版本，開啟「訊息」設定中的「未知與垃圾訊息」過濾功能，主動阻絕可疑iMessage訊息。