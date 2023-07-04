屏縣警局長出馬！蔡文峰變身電台廣播員　傳送打詐技巧

▲縣警局長蔡文峰到民立電臺教導民眾防詐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為有效喚起民眾防詐意識，與屏東在地的民立廣播公司合作，由局長蔡文峰於今(4)日10時到該電臺獻聲傳授「識詐」秘訣，藉由空中傳音破解近期詐騙集團常用的「網路購物詐騙、假投資詐騙、解除分期款設定詐騙、假檢警詐騙及猜猜我是誰電話詐騙」等詐騙手法，提醒民眾不要受騙。

屏東縣政府警察局分析「假投資詐騙」被害金額最高，詐騙手法是在「網路社群平臺或電話簡訊」投放大量廣告與網址連結，誘騙好奇民眾「點連結→加好友私訊→加入投資群組」，初期會先給小額獲利，接著誘騙加碼，等要領出獲利時，就避不見面或關閉投資網站等「養、套、殺」手法行騙。

而「網路購物詐騙」是利用人性弱點(貪便宜、買不到)詐騙，以「超低價、限時限量搶購、提供贈品及免手續費」等誘騙民眾「點連結→加好友私訊」私下交易詐騙；「解除分期付款詐騙」，則是假冒「客服或拍賣平台人員」，打電話佯稱設定錯誤為「分期付款」、「重複扣款」，而要求操作ATM或網銀退款詐騙；「假檢警詐騙」以假冒公署打電話佯稱涉及刑事案件及偵查不公開原則要監管銀行帳戶詐騙；「猜猜我是誰」則以假冒親友打電話誆稱發生意外或重大疾病需借錢應急詐騙。



蔡文峰局長表示，詐騙手法千奇百怪，每個人都有可能成為受害者，不要存著不可能發生在自己身上的僥倖心態，在網路上標榜「穩賺不賠、保證獲利、飆股、零風險、超低價、限時限量搶購」，都會要求「點網址連結→私訊」或接獲來電要求「操作ATM或網銀退款」或「監管帳戶」或「借錢應急」等，都有可能是詐騙，一定提高警覺，秉持「1聽2掛3查證」防詐箴言，嚴守「不私訊、不操作、不提供、不匯款」原則，就能大大降低被騙機率，防制詐騙需要全民共同參與才能有效打擊詐騙。目前警政署已製作多部防詐影片，呼籲鄉親們能協助推廣給親友，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免受詐騙傷害。

會後，縣警局除致贈感謝狀外，也非常感謝民立廣播公司台長張栢榔先生展現企業社會責任，鼎力協助這次識詐宣導推播活動；張台長也希望透過這次的合作拋磚引玉，讓更多企業關注反詐議題，發揮創意發想，傳播防詐意識，降低民眾被害機率。