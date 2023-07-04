愛貓受驚嚇躲路旁車輛引擎室　飼主心慌求助...潮州警解圍

▲潮州警分局中山路派出所警員易文儀協助貓咪脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮卓姓男子帶著寵物貓咪外出散步，途經潮州火車站時，貓咪受到驚嚇竄入路旁一台汽車引擎室內，由於車主不在，他擔心引擎室內溫度過高，威脅貓咪安全，求助潮州警方，警方聯絡車主到場解圍，讓他一再向警方道謝。

潮州警分局中山路派出所警員易文儀日前接獲報案，稱在潮州車站前有貓卡在汽車引擎室內，請警方到場協助，警方趕赴現場，發現報案人卓民無奈於一部汽車旁等待，稱所飼養的貓躲進路邊停放車輛之引擎蓋內，因該部車主不在場，卓民求助無門之下只好打110請求警方協助。

卓民表示，他帶著飼養貓咪外出散步時因受到驚嚇，才會躲入該台車輛引擎室內的，擔心貓咪躲在引擎蓋內會因溫度過高而受傷，才請求警方協助。

員警獲悉，立即通知車主到場外，於現場協助安撫貓咪情緒並用警棍輔助讓貓咪身體往前移動，避免貓咪再往更深處鑽，經與飼主相互合力下終於協助將貓咪安全引導出引擎室，卓民紛紛對警方熱心協助之舉表示非常感謝。

潮州分局長簡彥匡表示，警方不僅平時在工作上展現執法正義的「鐵漢」情懷，更秉持著同理心及尊重所有生命之「柔情」胸襟，盡力協助小動物之救援，完全不減警察熱心、專業之形象。