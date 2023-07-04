「神弓操演」國軍精準擊中靶彈　中士射手：我們有辦法守護這片疆土

記者蘇晏男／屏東報導

國軍今（4日）上午在屏東港仔沙漠執行「神弓操演」，全程以靶彈、靶機模擬敵軍，讓未具有射擊經驗經驗的射手，實施「雙連裝刺針飛彈系統」與「復仇者飛彈系統」實彈射擊，而射手們則被要求，須在靶彈發射後7至12秒，完成追瞄、鎖定及發射飛彈。參與操演的陸軍東引地區指揮部防空連中士潘祈翰受訪時，分享這次射擊經驗，並強調他們已經做好準備，有辦法為國人守護這片疆土。

▲國軍4日在屏東執行神弓操演。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部4日至5日在屏東縣滿州鄉的港仔沙漠執行神弓操演，由第四作戰成立操演指揮部，編組本、外島防空部隊執行實彈射擊評鑑；此次參演單位計有陸軍21砲指部、金防部、澎防部、海軍陸戰隊防警群等11個單位，而操演全程以靶彈及靶機模擬敵軍，實施「雙連裝刺針飛彈系統」與「復仇者飛彈系統」實彈射擊。

國軍以綠色砂包在沙灘上堆疊出4個陣地，分為1、2號陣地架設雙連裝刺針飛彈系統，3、4號陣地則為復仇者飛彈系統；過程中，國軍依序發射靶彈與操控靶機，讓射手追瞄、鎖定後，再發射刺針飛彈。

陸軍砲指部中校主任教官陳郁文表示，對空接戰時間非常急促，這次在射手訓練的時候，要求靶彈發射後7至12秒，射手就要完成追瞄、鎖定及發射飛彈。精準射擊中靶彈的潘祈翰則說，雖然按照規定是7到12秒間發射，但是為了避免追蹤目標的熱源被其他熱源帶走，會在7秒內完成追瞄動作。

潘祈翰也說，這次是他首次參演跟射擊，是很難得的經驗，很高興有機會能參加；說實在的，當下他的心跟雙手顫抖得很厲害，壓力跟興奮感同時交雜，緊張萬分也很複雜，不過他很努力克服問題，完成本次目標任務。

針對模擬器練習跟實彈射擊得不同，潘祈翰表示，實彈射擊增加在戰場上的臨場感與震撼感，可以到陣地上實施真正的射擊，感覺跟用模擬器做練習不同。至於射擊靶彈跟靶機哪個比較困難，潘祈翰指出，靶彈是長柱體型，所以跟靶機大同小異，難易度沒有差太多。

媒體詢問，你覺得你準備好為防衛台灣做準備嗎？潘祈翰回應，「有！」他們已經做好準備了，是有辦法為國人，守護這片疆土。

▼國軍射擊刺針飛彈，精準擊中靶彈。（圖／記者蘇晏男攝）