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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍今屏東「神弓操演」射擊刺針飛彈　追瞄至發射僅12秒反應時間

記者蘇晏男／屏東報導

國軍今（4日）上午在屏東港仔沙漠執行「神弓操演」，全程以靶彈、靶機模擬敵軍，讓未具有射擊經驗的射手，實施「雙連裝刺針飛彈系統」與「復仇者飛彈系統」實彈射擊，而射手們則被要求，須在靶彈發射後7至12秒，完成追瞄、鎖定及發射飛彈。

▲國軍4日在屏東執行神弓操演。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國軍4日在屏東執行神弓操演。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部4日至5日在屏東縣滿州鄉的港仔沙漠執行神弓操演，由第四作戰成立操演指揮部，編組本、外島防空部隊執行實彈射擊評鑑；此次參演單位計有陸軍21砲指部、金防部、澎防部、海軍陸戰隊防警群等11個單位，而操演全程以靶彈及靶機模擬敵軍，實施「雙連裝刺針飛彈系統」與「復仇者飛彈系統」實彈射擊。

國軍以綠色砂包在沙灘上堆疊出4個陣地，分為1、2號陣地架設雙連裝刺針飛彈系統，3、4號陣地則為復仇者飛彈系統；過程中，國軍依序發射靶彈與操控靶機，讓射手追瞄、鎖定後，再發射刺針飛彈。

對於復仇者飛彈系統跟雙連裝刺針飛彈系統，兩者載具的差異？陸軍砲指部中校主任教官陳郁文說，兩者最主要差異在於載具跟飛彈掛載數量，復仇者飛彈系統是安裝在悍馬車上，機動比雙連裝刺針飛彈系統強，而雙連裝刺針飛彈系統的裝備比較小，隱蔽效果比復仇者飛彈系統來的好；掛載數量的部分，雙連裝刺針飛彈系統是2枚，復仇者飛彈系統則是8枚。

由於此次參演射手以未具有射擊經驗的人員為主，命中率並非百分之百，陳郁文說，此次遴選未具有射擊經驗的射手，最主要目的是要讓他們擁有實彈射擊的經驗；就剛剛初步了解，這些射手有完成追瞄、接戰的程序，至於相關射擊的成果，會在實彈射擊完後，召集相關專業教官看回放畫面，確認最後實際的射擊效果。

對於靶彈跟飛射飛彈的軌跡相同，是否屬於「戰術命中」？陳郁文說，剛剛鑑測時，是靶機的射擊航路跟飛彈飛行軌跡重疊，就現場狀況研判，為「戰術命中」，但最後實際射擊效果，還是射擊完畢後，由專業教官透過側錄畫面來做最終判定。

媒體詢問，靶彈打出去或靶機飛出去，射手有幾秒的反應時間？陳郁文表示，對空接戰時間非常急促，這次在射手訓練的時候，要求靶彈發射後7至12秒，射手就要完成追瞄、鎖定及發射飛彈。

參與操演的陸軍東引地區指揮部防空連中士潘祈翰則說，雖然按照規定是7到12秒間發射，但是為了避免追蹤目標的熱源被其他熱源帶走，會在7秒內完成追瞄動作。

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