嘉義縣衛生局守護食安　醃漬蔬菜製程輔導

▲▼ 醃漬蔬菜製程輔導 嘉義縣衛生局守護食安 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升醃漬蔬菜產品衛生安全，嘉義縣衛生局啟動「醃漬蔬菜製程輔導專案計畫」，以環境衛生、食品安全、檢驗合格為目標，採三階段輔導，40家業者完成第一階段衛生管理輔導普查，業者配合度佳，給予良性回饋，一同為食安把關。

醃漬蔬菜為傳統農產品加工製造，為提升食品安全衛生與品質，衛生局針對轄內40家醃漬蔬菜業者(蘿蔔乾類、筍類及酸菜類等)階段性輔導，第一階段以食品良好衛生規範準則(GHP)導入輔導製程安全與環境衛生，經輔導後加工區作業衛生及食品添加物儲存環境均明顯改善。

第二階段將隨機抽驗產品(蘿蔔乾類、筍類及酸菜類等)，檢驗防腐劑、二氧化硫等項目，依據檢驗數值及實地稽查作為第二階段衛生管理，將偕同專家學者實地輔導製程，嚴守GHP規定、食品添加物三專管理，建立溯源機制及落實自主管理，經第二階段輔導後再次成果驗收。

若出現檢驗不合格業者，第三階段將由專家學者、業者及衛生單位三方共同檢視製程缺失並協助導正，確認產品衛生及食品添加物檢驗合格率達100%，以提供消費者安全食品。

衛生局長趙紋華表示，透過實地輔導讓業者對原料的安全性、產品的製程、保存特性、環境衛生與添加物的使用方法與時機更加瞭解，從源頭改善醃漬蔬菜作業場所的衛生觀念，督促業者落實自我要求，讓產品更安全衛生，達到源頭管理目的。