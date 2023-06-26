驚悚！彰化寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊5次「一隻手拿出來」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市1間寵物店發生砍人事件， 林姓店員遭2名19歲犯嫌砍斷手，原先以為是買狗爆發消費糾紛，如今爆發案外案，店家友人出面爆料，這是起預謀性的買兇，疑似店員在外與人有金錢糾紛，有人買兇要讓他「斷手」，過程中也喊了5次「一隻手拿出來」。

▲彰化寵物店男店員被砍斷手。（圖／民眾提供）

▲彰化寵物店男店員被2男砍殺。（圖／民眾提供）

友人提供店內監視器畫面指出，22日陳、張2人背著包包，向林姓店員詢問要來看貴賓犬，詢問一番後就離去，也沒有不合，當天應該是到店內勘查地形。

昨(25)日晚間陳、張2人背著同樣包包，一進到店內，便朝林男噴辣椒水，2人飛撲而上，林男一手嗚著被辣椒水噴到的眼睛、一腳被身形肥胖的張男拉著無法動彈，而體型瘦弱的陳男，雖然在雙方拉扯中曾跌倒在地，但很快又爬起來朝林男壓制，過程中大喊了5次「一隻手拿出來」，張男趁隙從包包內拿出柴刀往林男身上猛砍，一旁的女店員也被辣椒水波及。

▲2男持辣椒水及榔頭與柴刀作案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林男的前臂連同手掌當場被斬斷掉落地上，身上也有9處刀傷，地板留下一道道長長的鞋印血痕，消防到場後，將被辣椒水噴到的2女店員、2兇嫌送醫院清洗，而受重傷慘遭斷臂的林男，則送員基急救，因失血過多，再轉送大醫院急救。

友人說，該店在員林市營業已經有2年餘，風評都很好，林男也在店內工作大半年，砍人事件疑似與林男在外面有金錢債務糾紛有關，不排除是對方買兇要讓他「斷手」，店家卻無端捲入砍人事件中。

▲警方前往蒐證。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天該間店家也有顧客也出面表示，他曾經跟店家買過2隻狗，當時其中一隻狗狗有出現狀況，店家還跟他說，請他送狗狗回店內，或店家派人載送，信用、態度非常好，相當的優質，對於店家發生砍人事件，他則不予以評論。