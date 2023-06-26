獨／同寢室上士雙亡！家屬曝他5hrs前還跟老婆聯繫...沒理由離世

記者許權毅／台中報導

陸軍十軍團今（26）日傳出2名陳姓上士在寢室雙亡，詳細原因仍待檢警調查中。檢方今日在殯儀館相驗，家屬神情哀戚。其中一名陳姓上士家屬透露，前一晚22時許陳姓上士才回到營區，直到深夜0時許還有跟太太聯繫，不料一早5點就聽見噩耗，認為孩子錢財不愁，沒有理由離開人世。

▲陸軍十軍團傳出2上士寢室內死亡，其中一名陳姓上士家屬質疑，陳作息、生活都正常，死亡前5小時還有跟太太聯繫，不可能輕生。（圖／記者許權毅攝，下同）



其中一名陳姓上士家屬說，「我們的家庭很正常，孩子個性也正常，昨天晚上回到營區後，還盡責地把工作消化完，期間還有跟太太聯絡。」陳姓上士有2名幼子，家庭和樂，也沒有財務問題，如今「被人破壞掉了」。家屬質疑，是房間的其他物品導致陳死亡，換言之，認為陳並沒有求死，而是另一名士兵選擇離世，間接導致陳死亡。

針對2名上士死亡案，陸軍十軍團指揮部指出，轄屬第五地區支援指揮部運輸群今（26）日早點名時，兩名陳姓上士集合未到，經幹部於寢室發現兩員不明原因昏迷，立即施以心肺復甦術，並通報消防隊以救護車送醫，惟經醫院急救後，仍不幸宣告不治。

第十軍團對此深表遺憾與不捨，並指出，單位第一時間已與家屬聯繫，且立即封鎖現場，通報台中憲兵隊及市警察局大雅分局入營偵處，現由台中地方檢察署指揮偵辦，軍團亦成立專案小組全力配合調查，以及協助家屬處理後續事宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995