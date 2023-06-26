台南葫蘆埤收炸彈恐嚇　警封鎖搜查未發現獲爆裂物

▲「葫蘆埤自然公園」被恐嚇安裝5顆遙控炸彈，揚言下午3時引爆，麻豆分局封鎖現場進行地毯式搜查，未有所獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀光旅遊局26日上午11時16分收到恐嚇信，歹徒揚言已在「葫蘆埤自然公園」安裝5顆遙控炸彈，並將於下午3時引爆，麻豆分局封鎖現場進行地毯式搜查，未有所獲，初步調查恐嚇信來自韓國的境外IP，將持續追查。

麻豆警分局獲報後，隨即由分局長林獻力帶隊前往現場，動員近20名警力，持金屬探測器、徹底於現場進行地毯式搜索，針對各項設施進行安全偵檢，連垃圾桶都不輕易放過，並強化周邊可疑人車盤查，目前並未發現可疑爆裂物，由於現場屬半開放空間，將擴大巡檢範圍，並派員加強巡邏，勸阻不知情民眾進入，麻豆分局初步調查此信件來自韓國的境外IP，將持續追查。





為避免各公、私立機關(構)所屬網站意見專區及陳情信箱系統遭濫發假恐嚇郵件，造成社會恐慌，台南市警局已於6月26日函請各機關（構）落實所屬網站意見專區及陳情信箱建立雙因子認證措施，並請協助轉發所屬機關（構）及業務相關私立學校、團體宣導，以遏止該類假訊息案件頻繁發生。因應暑假到來，市府主要觀光景點區，將偕同市警局持續加強安全作業，讓民眾安心。