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新北、彰化城市共好交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境

▲新北、彰化城市交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜率市府團隊與彰化縣長王惠美及縣府團隊分享縣市在高齡社會的幸福政。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升銀髮生活品質，城市共好，新北市長侯友宜今（25日）率市府團隊，與彰化縣長王惠美及縣府團隊分享縣市在高齡社會的幸福政策，並參訪鹿港南勢社區，會上並由新北市衛生局長陳潤秋及彰化縣衛生局長葉彥伯分別進行高齡化政策簡報。侯友宜表示，新北市有許多彰化鄉親，讓新北與彰化有很多合作的機會，此次地方學習，希望為銀髮長者打造更安心安養的宜居環境，也希望讓新北與彰化友誼長存。

侯友宜表示，彰化與新北的老年人口比例相近，近年人口老化速度提升，兩縣市都積極努力為長輩提供幸福的生活環境。新北市在高齡政策上融入社區，打造「里里有銀髮俱樂部」，目前已設置1183座，並鼓勵大廈管理委員會開辦「銀髮俱樂部先修班」，不僅增進社區情誼、也讓長輩開心樂活。此外，將衛生所結合智能醫療與設置物理治療所、日照中心，讓衛生所更符合高齡社會需求，更參考新加坡經驗，於人口密集都會區規劃銀新未來城，期結合新北醫動養政策，讓長輩享受老後幸福人生。

▲新北、彰化城市交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜率市府團隊與彰化縣府進行城市交流，希望借鏡彰化經驗，與彰化縣府攜手合作。

侯友宜在聽取彰化縣政府簡報後表示，為滿足多元需求，彰化積極規劃設置長照衛福大樓，透過創新前瞻共融設計，將衛生所、公共托育中心親子館、不老健身房、日照中心等設施融合，大幅提高服務可近性，此次城市交流不僅了解在地特色，也希望借鏡彰化經驗，與彰化縣府攜手合作，為新北市的長輩帶來更完善的生活，也讓兩縣市共同「銀向」幸福城市。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣和新北市在產業發展上一直保持合作關係，包括過去在新北市做農產品的推廣、觀光旅遊，更簽有合作備忘錄。王縣長也提到，彰化是中小企業的原鄉，有1萬2000多家合法登記的工廠，以對外出口行銷為主，縣府積極提出產業政策，盼為在地鄉親帶來更多發展空間。除了高齡政策，她也希望能吸取新北建設三環六線捷運網的經驗，加速彰化市鐵路高架化及臺中捷運綠線延伸到彰化等規劃，完善彰化的交通建設。

▲新北、彰化城市交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境。（圖／新北市政府提供）

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市以「健康醫動養」三大面向因應高齡化社會，維持長者自立並降低失智失能，在「醫」的部分目前設置10處智能衛生所，且在13個偏鄉成立遠距醫療據點；「動」方面打造共融公園及推動「動健康APP」，讓長輩隨時隨地都能運動；「養」方面以四大面向推行新北好安居，對於失能失智長輩更打造日照中心，目前已完成78家，全力為長者打造樂活環境。

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