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侯友宜提陸生留台就業　民進黨：一味討好中國

▲▼民進黨發言人張志豪、立委參選人曾柏瑜及新北市議員陳乃瑜召開「秦啟松的厚友誼們」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前在彰化產業座談會被問及缺工問題時，拋出兩岸開放交換學生並留台灣就業。對此，民進黨發言人張志豪26日表示，作為總統參選人的論述主張必須嚴謹周延，經過完整評估，不應該冒進暴衝，這樣的主張顯然是自以為的美好，不僅對國內就業造成衝擊，更凸顯侯友宜對國際及兩岸經貿情勢變化的不了解，只想一味討好中國，完全不負責任。

張志豪指出，從中國最新公佈的統計數字來看，中國4月份的青年失業率高達20.4%，這還是美化數字後的內容，平均每五位青年人即有一人失業，失業總人口估算高達2500萬人以上，比台灣總人口數還多。一旦開放服貿和引進中國青年勞工，肯定嚴重衝擊國內產業與就業市場，侯友宜是否已經做過衝擊效應評估？包括台灣青年薪資走勢會如何？在中國現在的經濟情況，重啟服貿對台灣產業的影響為何？如此冒然提出政見主張，可見國民黨及侯友宜心中只有中國，雞蛋全放一個籠子。

張志豪質疑，全球經濟嚴峻挑戰，各產業面臨動能減緩之衝擊，政府正全力因應。面對台灣缺工問題，解決方案不應該是未經詳細評估就草率的開放中國交換學生留在台灣就業，侯友宜此舉根本是「請鬼拿藥單」。可見為了救選情，侯友宜不僅跟民眾黨總統參選人柯文哲比賽誰更支持「重啟服貿」，還加碼拋出引入中國青年勞工的荒謬主張，實在離譜！請侯柯兩人應該適可而止，不要為了選舉而犧牲國家利益。

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