持續整合國民黨　侯友宜合體許淑華：一定幫忙把農產品賣出去

▲侯友宜、許淑華合體。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（26）日持續整合藍營，一早前往南投縣參訪並與民眾進行座談，與縣長許淑華、立委參選人游顥相見歡，大批支持者夾道歡迎。面對民眾關心農特產銷售，侯友宜表示，南投農特產內銷有需要新北幫忙的地方，新北人口多會多負一點責任，「我一定負責幫各位把農產品賣出去」。面對國土規劃問題，侯答，一定會跟農民好好溝通，在農業發展跟國土保育之間都做好平衡。

繼桃園、新竹、彰化之後，侯友宜一連4天造訪各縣市，今來到南投參訪竹山小鎮文創並舉行座談會，縣長許淑華、立委參選人游顥都出席。許淑華致詞表示，大家關注侯友宜未來當選後如何幫忙南投銷售農特產，也關注現在新北市如何幫忙南投。她也說，南投有很多山坡地，阻礙了發展，因此也關注侯友宜的國土規劃藍圖，希望能帶給南投進步。

侯友宜致詞表示，新北跟南投其實平常有很多交流，而新北就像台灣的縮影，南投有很多山坡地，新北也很多，彼此的情況大同小異；所以新北協助發展精緻農業，也鼓勵發展青農。他強調，南投農特產內銷有需要新北幫忙的地方，新北人口多，會多負一點責任，所以一定會幫忙，「我一定負責幫各位把農產品賣出去」。

對於國土發展，侯友宜表示，南投的情況比新北嚴重，如果當選之後，一定會跟農民好好溝通，讓農民知道這一塊土地是不是國土保育區，也要很精確去量測，把資訊都先講清楚，避免讓農民產生誤解，否則溝通都沒有用。侯強調，如果當選之後，一定會把相關法律配套做好，現階段不要倉促上路，而是要在農業發展跟國土保育之間都做好平衡。