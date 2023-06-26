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賴清德批服貿「走回一中老路」　侯辦反轟綠害台錯失黃金7年

▲侯友宜競選工作室發言人江怡臻（右）表示，市政交流跟選舉行程都非常重要，只要是跟選舉有關的行程，侯友宜會請假。（圖／侯競辦提供）

▲侯友宜競選工作室發言人呂家愷（左）、江怡臻（右）。（圖／侯競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

副總統、民進黨總統參選人賴清德的「信賴之友會」昨日插旗新北市，致詞批評國民黨主張重啟服貿、接受九二共識就是走回頭路；對此國民黨總統參選人、新北市長侯友宜競選工作室今（26）日指出，兩岸最重要的是對等尊嚴，重啟對話、務實交流，民進黨怠惰7年多，錯失黃金發展期，竟還不斷比手畫腳。

侯辦發言人江怡臻說，侯友宜的態度非常清楚，兩岸間必須在對等尊嚴的情況下務實交流、對話，而兩岸服貿就是其中一個很好的例子，民進黨以海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對雙方都有利的信心喊話呼籲對岸不要終止ECFA，卻怠惰7年多，不以法規來規範兩岸的協議與監督，導致台灣服務業錯失黃金發展期。

江怡臻指出，不管透過ECFA、服貿、或是貨貿協議，國民黨都會以負責任的態度，繼續務實推動兩岸的交流，再加上國安的管控，一定會確保台灣在中國市場的競爭力。

至於民眾黨總統參選人柯文哲對於服貿的態度，侯辦批評柯的說法「初一十五不一樣」，9年前稱要反黑箱，現在又想起服貿的重要性，根本和賴清德半斤八兩，「我們的國家元首，應要像侯友宜一樣務實！」

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