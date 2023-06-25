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不只珍珠！手搖飲「加1配料」高糖又高油　高熱量紅燈區曝光

▲珍珠奶茶,黑珍珠,白珍珠,購買手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲,鬆餅（圖／林世文記者攝） 

▲很多人買手搖飲都會加珍珠。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，不少人都會忍不住來一杯手搖飲。營養師薛曉晶發文表示，偶爾放縱喝飲料無妨，但還是要盡可能將危害降到最低，除了選擇適合的時間飲用，也要考慮基底和配料，而「紅燈區」除了常見的珍珠、波霸，近期很夯的奶蓋也在內。

薛曉晶在粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」上發文表示，如果想要喝手搖飲料，還是要盡可能將危害降到最低，而技巧有二。首先是「選擇適合的頻率及時間」，含糖飲料算是放縱餐的一種，若一個禮拜喝1次，「那麼就建議放在中午，並減少或不吃午餐的主食，以珍珠奶茶代替主食，並且在喝珍奶前確認當餐有足夠的蔬菜和蛋白質，以減少血糖的上升」。

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不過，若喝的是無醣配料，像是椰果、蒟蒻、仙草等，薛曉晶則建議可在運動日的運動和晚餐前喝，並在晚上減少晚餐醣類的攝取，以減少脂肪累積。

至於第二個技巧，則是「正確的基底及配料選擇」，薛曉晶說，珍珠、粉圓、芋圓等一湯匙50至75卡，通常2大湯匙就約等於半碗飯，所以可以選擇較低的配料，例如綠茶凍、仙草、寒天晶球、白木耳、蘆薈等。

而所謂的基底，薛曉晶還列出了紅燈、黃燈、綠燈區：

1.紅燈區

濃縮果汁、果茶（果醬）、多多系列、奶茶、冬瓜系列、果醋系列、楊枝甘露

2.黃燈區

全脂鮮奶、新鮮果汁、鮮奶茶

3.綠燈區

無糖豆漿、無糖茶、氣泡水、黑咖啡、低脂鮮奶、綠拿鐵（蔬果汁）

針對配料，薛曉晶也列出紅燈、黃燈、綠燈區：

1.紅燈區

高醣區｜
珍珠、芋圓、粉粿、布丁、草仔粿、粉條、紅豆、波霸、西米露、白玉珍珠，都屬澱粉類，一湯匙配料不額外加糖就有四分之一碗飯的熱量，而1匙黑糖珍珠就等於四分之一碗飯加上1湯匙的糖。

高糖高油區｜
奶蓋、冰淇淋、酪梨奶蓋，高糖、高油，且熱量偏高，容易讓血糖轉為脂肪，盡可能少選擇。

2.黃燈區

椰果、愛玉、杏仁凍、OREO脆片

3.綠燈區

寒天晶球、仙草凍、豆花、綠茶凍、奇亞籽、白木耳

最後，薛曉晶也建議大家喝飲料時可以調整糖分，若配料已經含糖，飲料可以選擇無糖，以珍珠鮮奶茶來說，就算選擇無糖，但加入珍珠後，就至少有3分糖，「對於要開始練習戒糖者已經算是太高的甜度囉」。

本文經粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」授權引用

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