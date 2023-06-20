想買「超低能蛋白」店員愣住！真相笑噴　一票也看錯：真的會重組

▲原PO記錯飲料名。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有時好幾個字擺在一起，若沒仔細、一個字一個字看，就可能會看錯。近日就有男網友發文表示，他幫老婆去超商買東西時，詢問店員「有賣超低能可可蛋白嗎？」頓時逗樂現場客人。而飲料的正確名稱曝光後，也引發網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼，「我幹了一件蠢事！」他之前去超商幫老婆買東西時，詢問店員「不好意思，請問有賣超低能可可蛋白嗎？」店員聽到後，反問「超低能？哪種的低能？」

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原PO當下還認真解釋，「就前幾天有進的新飲料！」眼看店員似乎不太理解，他再補充「低能蛋白」。這時店員終於聽懂了，直呼「喔喔喔！你說的那個是『低脂超能蛋白』啦！不是『低能蛋白』」。

當原PO發現自己說錯飲品名稱，其他客人也已忍不住笑意，「噗噗噗噗」笑了出來，事後他便不禁自嘲，「對！我低能，我全家都低能」。他還在留言處補充，「這（件事）是真的」，不過是他的問題，與店員無關。

貼文曝光後，也讓不少網友笑翻，「下次再去幫買時，店員就知道你要買超低能了」、「我要喝低能蛋白，喝完會不會低能」、「後勁很強」、「不好意思 ，我大笑了」、「不好意思我笑了，但如果我去買，可能也會口誤」。

還有網友表示，「我剛剛第一眼也是覺得上面印『超低能』」、「我猛一看也是超低能」、「我第一眼也看成超低能」、「真的會自動重組」、「超低能+1」、「這真的第一眼，是低能蛋白呀」、「我第一眼也看成這樣」。