只限今天！推廣台灣茶　內湖手搖飲店「買1杯送3杯」可累送

▲為推廣台灣茶，手搖飲業者推出「買1杯送3杯」活動。（圖／悠竹坊提供）

記者楊惠琪、蕭筠／台北報導

近期因國內缺水，全台農損以茶葉損失最慘重，進口茶葉也因為運費、通膨關係大漲，導致手搖飲店陸續漲價。位於台北市內湖區港墘路的茶飲專賣店「悠竹坊」，老闆是國內茶農，為推廣台灣茶，逆勢操作，今（19日）推出限時「買1杯送3杯」活動，只要購買1杯店內招牌飲品蜜香紅烏龍，就加碼送3杯，而且可累送，活動從上午11時起至晚上8時止。

「悠竹坊」買1送3活動從今天上午11時開賣，消費者只要購買1杯55元700CC的蜜香紅烏龍，就送3杯同品項、一樣容量的飲品，等於只要花55元就可以買到4杯，而且可累送，也就是如果消費者買10杯，就再送30杯，前60名消費者再加碼贈送冷凍茶1瓶（750CC）。店家強調，備貨充足，今日優惠活動只有限時、沒有限量，活動詳情可上店家臉書粉專查詢。

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「悠竹坊」負責人陳治瑋，同時也茶農第四代，他說，過去手搖飲店因為成本考量多用進口茶葉，但進口茶葉隨著國際運費大漲、通貨膨脹等因素，成本飆漲到與國內茶葉價格差不多，台灣茶的特色是沖泡不苦澀，希望藉此活動推廣更多同行業者，也能多使用國產茶，讓國人都品嚐到國產茶的甘醇香。

此外，台中手搖飲品牌「吃茶三千」推出全新「香橙系列」飲品，選用鮮甜香橙分別搭配玉露青茶、氣泡水，大口喝消暑到不行，還有超人氣「鮮果百匯」，是以紅茶作為基底，搭配香橙果露、新鮮水果製成，即日起正式開賣。





▲吃茶三千推出全新「香橙系列」飲品。（圖／吃茶三千提供）