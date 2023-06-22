單吃超讚！包到粽子「秒成最雷配料」　吃貨怒：毀掉整顆味道

▲端午節吃粽子，小心別三餐狂嗑，注意消化不良。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（22）日端午節，許多人會吃粽子應景一下！不過有網友臭臉直呼，最討厭配料出現香菇，「整個粽子都沾染上那個臭味」讓他越吃越崩潰。文章曝光後，一票網友票選，直呼最雷配料第一名是栗子，其他包括「蛋黃、蝦米，這兩樣破壞整個口感！」

一名網友在PTT以「粽子裡面最不該出現什麼材料」為標題發起討論，他接著直呼，認為裡面放香菇超噁心，「整個粽子都沾染上那個臭味...香菇應該是最不應該出現的吧？」

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文章引發熱烈討論，一票網友紛紛點名，「蛋黃、蝦米，這兩樣破壞整個口感」、「蝦米、黃豆、皇帝豆、乾魷魚也不行，超難吃」、「竹筍！這麼硬還要挑出來吃」、「蛋黃不喜歡，花生勉強可以，最好不要」、「絕對是花生」、「菜脯才是邪門歪道」、「香菇會臭是處理的手法不對啦」、「蚵乾又臭又腥」、「蝦米！完全毀掉整顆肉粽的味道」。

而留言串中，網友直言栗子是最雷配料，「香菇是最好吃了，栗子才不該出現」、「栗子+1是甜的東西 我真的不知道放鹹肉粽裡面幹嘛」、「栗子，增加成本又不搭」、「香菇花生都讚啊，栗子才噁」、「栗子真的不行，單吃很棒，放粽子很差」、「菜脯+栗子根本想毀滅世界」。

▲許多網友不能接受粽子包栗子。（圖／翻攝PTT）



相信許多人會吃粽子應景一下，但台北慈濟醫院肝膽胃腸科龔子翔醫師提醒，千萬別吃過量，無論南粽、北粽或鹼粽，主要食材都是「糯米」，但糯米本身纖維含量少，且烹煮後會產生膠質，吸水率強、黏性極高，對年者者而言腸胃負擔大，每年端午連假過後，門診總會增加許多因腸胃不適而就診的案例，其中以年長者居多。

另外，恩主公醫院腎臟科醫師卓聖里指出，粽子中常見的鹹蛋黃、滷肉、甜辣醬、花生等食材，藏有高鈉、高磷、高鉀的陷阱，而慢性腎臟病人因為腎功能下降，導致對鈉、磷、鉀代謝的能力變差；當體內的鈉離子過高，不只會引起高血壓，也會加重腎臟的負擔。

最後說到端午禁忌，因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，這是不吉利的，所以，送人肉粽要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，要馬上拿剪刀將其線剪斷即可。

民俗專家廖大乙也提醒，端午節想分送粽子給親友，有2類人千萬不可以送，首先是「1年內家裡有喪事者」，不可以送粽子給他人，也不能接收親友送來的粽子，這樣對往生者是大不敬，而且「帶有詛咒」的意思，對送、收雙方都會有不好的影響，可能觸他人霉頭或是惹禍上身。

還有「剛離婚、分手或無業的朋友」也不適合送他人粽子，這樣帶有嘲笑的意思，提醒端午禁忌無論信不信，多一份注意也能求安心。