新北主辦台灣地方創生年會　台日創生團隊交流9月登場

▲新北市長侯友宜出席地方創生年會記者會。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣地域振興聯盟攜手新北市，於21日宣示由新北市擔任第4屆台灣地方創生年會的主辦城市，首度邀請日本創生團隊來台交流，公布「跨」為本屆年會主題，並將於9月8、9日間，舉辦為期2天的台灣地方創生年會，藉由論壇交流及創生山海見學團，開創日本及全台創生團隊的合作契機，讓世界「跨」見新北。

侯友宜表示，新北市在聯合國SDGs永續發展目標之下，持續推動各項創生政策，目的就是要讓在地人及青年朋友對故鄉產生認同感，並投入地方產業發展，而新北市囊括的都會城市及山城漁村，就如同台灣的縮影，至今已激盪出163個多元的創生團隊，持續點亮地方聚落。

▲台灣地域振興聯盟攜手新北市，於21日宣示由新北市擔任第4屆台灣地方創生年會的主辦城市。

侯友宜說，這次很榮幸能擔任台灣地方創生年會的主辦城市，而本屆年會首次跨洋邀請創生策略的發起國-日本，來台深度交流，歡迎全台各地的創生團隊「跨」進新北，透過台日創生交流，讓全台及新北的創生團隊大步「跨」出去。

台灣地域振興聯盟主任委員林峻丞表示，台灣地域振興聯盟凝聚全台的創生團隊，舉辦了3屆台灣地方創生年會，已發展成台灣創生的年度盛會，而每年頒發的「地域振興大賞」，就如同台灣創生界的奧斯卡，更是全台創生團隊眾所矚目的焦點。

▲侯友宜與新北創生團隊互動交流。

林峻丞說，今年年會首次的台日跨洋交流，針對「跨世代」、「跨領域」、「跨文化」、「跨越」等4大分場論壇主題，分別邀請到宮城縣「櫻井木芥子店」、愛知縣「百年草」、島根縣「島留学」及岩手縣「北三陸Factory」等日本創生團隊擔任講者，與台灣創生團隊交流，而今年移師新北，也是期望日本的夥伴能夠看見台灣最多元的創生團隊，透過年會交流開創台灣創生的新契機，絕對值得期待。

本屆年會票券自即日起販售至8月25日，原價2800元，可參加2日年會全程的活動，包括開幕論壇、4場分場論壇及創生山海見學團路線12選1等，更提供購票優惠3選1，於7月7日前購買可享折扣500元的早鳥優惠，而曾參與過年會者則享有400元的換帖折扣優惠，或4人以上的團體票可享有300元的折扣優惠。

為讓全台的夥伴都能方便參與，本屆年會與「ibon」售票系統合作，凡於「ibon」售票系統：https://tour.ibon.com.tw/event/e2306000001wfcb購買者即可享高鐵票85折的好康優惠，歡迎大家踴躍報名，相關的年會體驗內容及購票資訊，可至「台灣地域振興聯盟」官方網站或「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲頁查詢。