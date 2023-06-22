　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄查獲4醫師使用苯巴比妥　國民黨團拿數據轟：賴清德出來道歉

▲國民黨團22日舉行「衛福部：巴比妥藥物查無流向不明～高雄市超過100名幼童受影響！」記者會，藍委李德維（左起）、曾銘宗、謝衣鳯、林為洲出席。（圖／國民黨團提供）

▲李德維（左起）、曾銘宗、謝衣鳯、林為洲出席國民黨團22日記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對高雄市府近日查獲4名醫師在感冒藥上使用苯巴比妥，共超過100名孩童使用，年齡包括2歲以下孩童，立法院國民黨黨團今（22日）舉行記者會，質疑行政院為「修理」新北市府，成立跨部會專案小組調查新北，結果高雄市發生相同情形，影響人數比新北還多，卻看不到相同作為。另外，國民黨團也要求，在新北餵藥案發生初期，民進黨總統參選人賴清德帶頭亂講話，最後遭到臉書打臉，證明是假消息、有害消息後，該出來向國人道歉。

國民黨團總召曾銘宗表示，高雄市20日公布有超過100位孩童，吃到遭違規使用苯巴比妥的4家診所所開立藥品，然事發後，看不到副總統賴清德出面關心，反倒新北市府傳出餵藥案時，賴則要求新北市府必須出面說清楚，是所謂的「沒有比較，沒有傷害」。

曾銘宗說，對照新北市與高雄市府清查管制藥品使用情況，新北應清查2784家、高雄市2702家，而實地查核家數，新北市845家、高雄市145家；查核類別，新北市查：巴比妥類、鎮靜類、安眠類、麻醉藥品類，但高雄市僅查巴比妥類。曾銘宗質疑陳其邁，為何高雄市只查巴比妥類，是不想查，還是不敢查？

曾銘宗又說，在違規家數部分，新北市查無違法販售藥品、不法流向，高雄市則查獲4家診所違規使用苯巴比妥；網路查察部分，新北市226起，高雄不詳；醫療團隊部分，新北市有8大醫院醫療團隊、高雄市有4大醫學中心，簡言之，「高雄市管制藥品出狀況，衛福部裝作沒事」。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，現在高雄市發生不當使用苯巴比妥情況，食藥署有繼續追查嗎？現在全國幼兒園的老師、教保員都不敢再幫孩童餵藥，請問民進黨政府，以及利用餵藥案攻擊國民黨總統候選人的綠營政治人物，當新北餵藥案可能是一起烏龍案時，怎麼不再吭聲呢？

立委林為洲則指出，在新北市餵藥案發生第一時間，他行文要求衛福部食藥署清查全國管制藥品，食藥署回覆表示，清查全國苯二氮平和巴比妥均無流向不明之情事；結果，高雄市府馬上查出有4位醫師在違規駛使用苯巴比妥，顯見，食藥署根本就是敷衍了事，完全沒有盡到責任。

立委李德維也說，幾乎可以認定是烏龍的餵藥案，各項檢測結果一次又一次打臉賴清德競選辦公室，請問賴清德對於競辦發言人戴瑋姍臉書文章被下架、認證假訊息，態度是什麼？還是鼓勵為獲取政治利益，而不擇手段的行為？

曾銘宗說，國民黨團要求行政院跨部會小組，趕緊針對高雄市4診所違規使用管制藥品，進行調查；其次，對於新北餵藥案發生初期，在賴清德總統帶頭下亂講話，最後遭到臉書打臉，證明是假消息、有害消息後，應該要出來向國人道歉。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
炎亞綸慘丟金鐘獎主持棒！　工作接連被切割
周星馳要拍新作品！　IG公開選角條件曝光
一圖看端午連假天氣！　午後雷雨警戒區曝
演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網保證：絕不翻車
驚悚畫面曝！吊車傾倒夾死工人
女星曝「演藝圈大哥」直接要房號：早晚會翻車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

學費補助政策買票？　賴清德競辦：柯文哲從小資源多無法同感

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

前上司韓國瑜力挺李四川　大讚：無欲則剛！佩服佩服

高雄查獲4醫師使用苯巴比妥　國民黨團拿數據轟：賴清德出來道歉

藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

「凡走過必留下痕跡」　黃珊珊響應MeToo：看參選人做了什麼事

新北餵藥案賴辦發言人也翻車　李彥秀痛批：以孩童健康當鬥爭籌碼

為羅智強抱屈！子弟兵批葉元之替苗博雅造勢 「她怎麼羞辱藍營的？」

觀察／柯文哲是很會嘴的補教名師　賴清德像老派的數學老師

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

學費補助政策買票？　賴清德競辦：柯文哲從小資源多無法同感

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

前上司韓國瑜力挺李四川　大讚：無欲則剛！佩服佩服

高雄查獲4醫師使用苯巴比妥　國民黨團拿數據轟：賴清德出來道歉

藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

「凡走過必留下痕跡」　黃珊珊響應MeToo：看參選人做了什麼事

新北餵藥案賴辦發言人也翻車　李彥秀痛批：以孩童健康當鬥爭籌碼

為羅智強抱屈！子弟兵批葉元之替苗博雅造勢 「她怎麼羞辱藍營的？」

觀察／柯文哲是很會嘴的補教名師　賴清德像老派的數學老師

第16屆FMA揭獎「主持人送觀眾精油」　熊仔成首位嘻哈歌王

台東延平鄉鄉長盃運動選拔賽　族語推廣導入賽事

賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

炎亞綸慘丟金鐘獎主持棒！　陷風波「工作接連被切割」

不斷更新／雷法僅投2局退場　獅4局攻16安9比0領先桃猿

北回歸線端午不立蛋　嘉義水上挑戰千人炒冰

學費補助政策買票？　賴清德競辦：柯文哲從小資源多無法同感

端午連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上恐塞到午夜

擲半小時都「蓋杯」　聽神明1指示…準新郎1年後驚知：小孩非親生

旅法名模自爆也曾遇性騷擾！　經紀公司伸狼爪問「喜歡做Ｘ嗎？」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

影／果真戰力強！空官畢業生打掉上將軍帽　親曝「差點腿軟下跪」

蔡英文授軍階90度掛反！國防大學回應了

被民眾黨要求道歉　李四川PO文喊話市民評理

7元愛文芒果冰沙全台107門市限定搶

立委參選人涉詐助理費遭羈押　張秉鈞團隊發聲

蔡正元嗆侯友宜：這麼笨就別選！至少掉50萬票

黃暐瀚曝侯友宜命懸一線解方　宣布新北市長做到「這一天」

高嘉瑜批「文湖線拆座椅」網逆風　游淑慧：委員太久沒搭大眾運輸

駐泰代表莊碩漢上任不滿一年請辭獲准

侯友宜選情怎麼救？　郭正亮勸：應想辦法去蹭「這2人」

民調17%還不是谷底？　郭正亮：非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌

柯文哲曾認「中國要我選總統」　他點4可能：醫師白袍被迷湯潑到

政府連拋學費補助與免費　柯文哲：喊得震天價響最後空歡喜

為羅智強抱屈！子弟兵批葉元之替苗博雅造勢 「她怎麼羞辱藍營的？」

更多熱門

相關新聞

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

副總統兼民進黨總統參選人賴清德日前拋要研議補助私大學生每年2.5萬元，行政院長陳建仁隨後又宣布高中職學費全面免費、學貸延長等政策，引發熱議。對此，粉專「工程師看政治」22日就在臉書發文指出，如果這種煙火式的政策可以讓賴清德拿到選票，日後的損失一定更可怕，比起學費補貼，大學制度的改革，低薪問題的解決方案，才是根本之道。

藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

「凡走過必留下痕跡」　黃珊珊響應MeToo：看參選人做了什麼事

「凡走過必留下痕跡」　黃珊珊響應MeToo：看參選人做了什麼事

為羅智強抱屈！子弟兵批葉元之替苗博雅造勢 「她怎麼羞辱藍營的？」

為羅智強抱屈！子弟兵批葉元之替苗博雅造勢 「她怎麼羞辱藍營的？」

觀察／柯文哲是很會嘴的補教名師　賴清德像老派的數學老師

觀察／柯文哲是很會嘴的補教名師　賴清德像老派的數學老師

關鍵字：

國民黨賴清德幼兒園餵藥新北侯友宜曾銘宗高雄陳其邁李德維林為洲謝衣鳯2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

《人選之人》女星遭霸凌！點名北影主席

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

NONO求婚前「還私約少女」！　

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

王仁甫15歲高顏值兒要上高中了

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

愛莉莎莎拿Me Too放閃惹議！

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面