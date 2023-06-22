高雄查獲4醫師使用苯巴比妥　國民黨團拿數據轟：賴清德出來道歉





▲李德維（左起）、曾銘宗、謝衣鳯、林為洲出席國民黨團22日記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對高雄市府近日查獲4名醫師在感冒藥上使用苯巴比妥，共超過100名孩童使用，年齡包括2歲以下孩童，立法院國民黨黨團今（22日）舉行記者會，質疑行政院為「修理」新北市府，成立跨部會專案小組調查新北，結果高雄市發生相同情形，影響人數比新北還多，卻看不到相同作為。另外，國民黨團也要求，在新北餵藥案發生初期，民進黨總統參選人賴清德帶頭亂講話，最後遭到臉書打臉，證明是假消息、有害消息後，該出來向國人道歉。

國民黨團總召曾銘宗表示，高雄市20日公布有超過100位孩童，吃到遭違規使用苯巴比妥的4家診所所開立藥品，然事發後，看不到副總統賴清德出面關心，反倒新北市府傳出餵藥案時，賴則要求新北市府必須出面說清楚，是所謂的「沒有比較，沒有傷害」。

曾銘宗說，對照新北市與高雄市府清查管制藥品使用情況，新北應清查2784家、高雄市2702家，而實地查核家數，新北市845家、高雄市145家；查核類別，新北市查：巴比妥類、鎮靜類、安眠類、麻醉藥品類，但高雄市僅查巴比妥類。曾銘宗質疑陳其邁，為何高雄市只查巴比妥類，是不想查，還是不敢查？

曾銘宗又說，在違規家數部分，新北市查無違法販售藥品、不法流向，高雄市則查獲4家診所違規使用苯巴比妥；網路查察部分，新北市226起，高雄不詳；醫療團隊部分，新北市有8大醫院醫療團隊、高雄市有4大醫學中心，簡言之，「高雄市管制藥品出狀況，衛福部裝作沒事」。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，現在高雄市發生不當使用苯巴比妥情況，食藥署有繼續追查嗎？現在全國幼兒園的老師、教保員都不敢再幫孩童餵藥，請問民進黨政府，以及利用餵藥案攻擊國民黨總統候選人的綠營政治人物，當新北餵藥案可能是一起烏龍案時，怎麼不再吭聲呢？

立委林為洲則指出，在新北市餵藥案發生第一時間，他行文要求衛福部食藥署清查全國管制藥品，食藥署回覆表示，清查全國苯二氮平和巴比妥均無流向不明之情事；結果，高雄市府馬上查出有4位醫師在違規駛使用苯巴比妥，顯見，食藥署根本就是敷衍了事，完全沒有盡到責任。

立委李德維也說，幾乎可以認定是烏龍的餵藥案，各項檢測結果一次又一次打臉賴清德競選辦公室，請問賴清德對於競辦發言人戴瑋姍臉書文章被下架、認證假訊息，態度是什麼？還是鼓勵為獲取政治利益，而不擇手段的行為？

曾銘宗說，國民黨團要求行政院跨部會小組，趕緊針對高雄市4診所違規使用管制藥品，進行調查；其次，對於新北餵藥案發生初期，在賴清德總統帶頭下亂講話，最後遭到臉書打臉，證明是假消息、有害消息後，應該要出來向國人道歉。