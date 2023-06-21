▲端午連假北海岸恐湧車潮，金山警加強交通疏導管制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

22日開始就是端午節4天連續假期，今（21日）北部返鄉旅客將陸續南下，通往國道各交流道之主要平面道路將湧現車潮，新北市金山警分局為疏導車潮規畫交通疏導勤務，轄內重要路段及路口，將由員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導以維持交通順暢。

金山警分局指出，北海岸萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，建議用路人可依下列替代道路路線行駛：一、往野柳風景區或龜吼漁港民眾，可由台2線玉田路口往金山方向，左轉行駛山路前往野柳地質公園及海洋世界。

二、從基隆端欲前往法鼓山、中角灣及石門地區民眾，可於萬里區下社路口右轉行駛磺清路前往台2線，以避開金山市區車流；三、前往金山老街用路人可沿金山區磺清路或環金路轉台2線行駛，以避免行經金山市區道路時間過長。

警方指出，根據往年交通疏導經驗，基隆往金山方向尖峰時段約為10時至14時，金山往國道3號、臺62線快速道路方向尖峰時段約為15時至18時，民眾可參考上述時間規劃行程，並請隨時注意收聽警廣路況報導。

金山警分局分局長蔣叔君表示，駕駛人行經壅塞路段時，務必遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，勿於道路紅線違規停車及併排停車，以保持路口淨空，汽機車行經路口務必禮讓行人，以避免交通事故發生；另籲請民眾勿心存僥倖，確實遵守酒後不開車，開車不超速等原則，保障自己與他人生命財產安全。