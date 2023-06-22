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毛寶貝不能吃糯米粽　新北「寵物鮮食粽」做法報你知

▲新北「寵物鮮食粽」做法報你知。（圖／新北市動保處提供）

▲新北「寵物鮮食粽」做法報你知，豆沙水晶粽、紫茄長壽健康粽。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處日前特別邀請寵物鮮食課程老師於毛寶貝生命教育園區美食DIY教室教授製作豆沙水晶粽、紫茄長壽健康粽，兩道一素、一葷兩種不同風味粽子，讓飼主端午連假在家觀看划龍舟比賽、掛香包外，還可以自己製作健康又適合毛寶貝食用的粽子，與毛寶貝共度端午佳節。

現代飼主對待毛寶貝如同家人，除餵飼寵物飼料外也會額外添加鮮食給毛寶貝享用，日前動保處特別開設寵物鮮食課教導飼主選擇合適食材製作粽子，並提醒飼主千萬不能將人類的粽子給毛寶貝食用，因為糯米容易造成毛寶貝腸胃不適、消化不良而生病，調味料也可能造成腎臟負擔，希望所有飼主都能與毛寶貝共享健康快樂端午佳節。

▲新北「寵物鮮食粽」做法報你知。（圖／新北市動保處提供）

▲板橋動物之家園狗「大頭」跟「妹妹」吃得不亦樂乎。

寵物鮮食課程老師陳蓁表示，本次製作豆沙水晶粽及紫茄長壽健康粽，分別以西谷米和黑秈米取代傳統糯米，讓毛寶貝也可以安心食用；豆沙水晶粽加入去皮綠豆仁，富含植物性蛋白質、維生素B群及胡蘿蔔素，可清熱消暑調節火氣，適合夏季端午暑氣正旺時食用。

紫茄長壽健康粽使用的黑秈米與茄子都富含花青素、膳食纖維、維生素B群，可幫助維持血糖代謝;舞菇含豐富維生素D及β-葡聚醣可提升身體保護力；肉類選用低脂豬絞肉搭配少許蝦肉，補充鐵質同時降低攝取熱量，讓毛寶貝吃得健康安心。只見粽子一出爐，園區招牌犬「大頭」跟「妹妹」便被吸引而來率先享用，吃得不亦樂乎。陳蓁老師也特別提醒飼主，因為鮮食粽西谷米較軟Q，建議可以切小塊後再給毛寶貝方便食用。

▲新北「寵物鮮食粽」做法報你知。（圖／新北市動保處提供）

▲豆沙水晶粽葉中裝填西谷米及綠豆仁泥。

動保處獸醫師呂信璋表示，飼主幫毛寶貝做鮮食，應避免高油脂及高鹽份，食材挑選更要避開動物禁忌食材，像是洋蔥、蔥、大蒜、辛香料、酒精等食材可能造成毛寶貝嘔吐、腹瀉、血尿、休克。建議選擇天然營養食材，料理以川燙或蒸煮不加調味料方式，並適量添加蔬菜水果，例如花椰菜、高麗菜、地瓜、青椒、胡蘿蔔、蘋果、香蕉，確保毛寶貝攝取充足的營養。

動保處長楊淑方表示，提醒飼主市售粽子並不適合毛寶貝食用，飼主可以親手製作適合毛寶貝吃的粽子，與毛寶貝一同幸福過節，但仍需要兼顧到美味與健康，除要留意食材是否適合毛寶貝食用，更需要留意熱量攝取，以免患上現代寵物常見之過胖文明病。位於板橋動物之家的毛寶貝生命教育園區，每月都有開設寵物相關的美容、美食、飼養等相關課程講座，歡迎洽詢「新北市動保處」官網查詢。

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