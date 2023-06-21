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台南最美古蹟圖書館　榮獲2023建築園冶獎

▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區圖書館自2022年9月開館以來被廣大網友讚譽為「全台最美的古蹟圖書館」，典雅創意的空間設計吸引43萬人朝聖，已成為台南拍照打卡的熱門景點。

2023年第19屆建築園冶獎(建築景觀營造類) 日公布台南市「中西區圖書館暨228紀念館」獲獎，建築園冶獎程序嚴密且具公信力是許多民間企業、建築界和政府單位極力爭取的榮譽獎項，今獲獎更加彰顯台南市政府團隊致力古蹟活化再利用的優良典範。

▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市文資處2018年啟動市定古蹟原台南州會修復工程，由陳太農建築師事務所、盛田營造有限公司進行古蹟本體修復，市府文化局、市立圖書館與中西區公所共同分工合作以古蹟修復再利用回歸市民大眾共享為目標，由九穗聯合建築師事務所規劃設計圖書館、228紀念館空間，永全室內裝修工程有限公司施工，台南州會歷經4年變身為大受市民、觀光客喜愛的中西區圖書館，開館至今入館人次已有43萬人。

▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，市府一直以來積極推動文化資產修復與活化，盼讓文化資產融入民眾生活，傳續城市記憶及歷史文化特色。中西區是全國古蹟密度最高的行政區，市定古蹟原台南州會修復後活化為「中西區圖書館暨228紀念館」，市府藉此展現古蹟歷史與市民生活連結的重要性。中西區區長汪慶龍表示，中西區圖書館與228紀念館整建再利用的過程非常不容易，市府文化局、文資處、總圖與建築師、施工廠商四年來不斷地進行分工與整合，感謝市政府的大力支持，也謝謝九穗聯合建築師事務所的巧思與規劃，讓市定古蹟原台南州會活化再利用的典範在台灣建築界可以被看見，獲獎的殊榮歸屬參與台南州會活化再利用的所有團隊成員，也分享給所有台南市民朋友。

▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中西區圖書館一樓規劃為228紀念館，陳設「正義與勇氣」常設展，展出228事件的歷史與戰後追求民主的過程。二、三樓圖書館規劃有兒童區、視聽區、人權專區、樂齡暨報刊區、青少年區等空間。三樓開架閱覽區為活化原州議事廳之歷史空間氛圍，特別結合貓道設計，創造挑高、寬廣書牆氛圍，希望透過修復的空間改造，置入新圖書館空間機能，不僅延續古蹟的歷史背景，也讓歷史空間再活化，從政治的公共性轉為全民與閱讀的公共性。

▲台南市中西區圖書館，榮獲2023建築園冶獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中西區公所表示，中西區圖書館開館以來持續推動多元閱讀活動，為了讓讀者接觸不同的文化與知識，館內提供了各種不同類型的書籍與視聽館藏，也不定期舉辦各式活動，如繪本說故事、講座、展覽、傳藝手作體驗等，開館至今已累計約5000人參與，感謝建築園冶獎評審委員的肯定，未來將持續發揮公共圖書館服務功能，營造富涵文化歷史底蘊的書香城市。

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