台南國中小畢業典禮賀詞片有炎亞綸　陳以信要求黃偉哲下架並道歉

▲陳以信21日指台南市國中小畢業典禮賀詞影片中有炎亞論，要求黃偉哲下架。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

網紅「耀樂」昨指自己與藝人炎亞綸交往期間發生性關係，甚至被偷拍私密影片，當時他16歲，且後來影片還遭外流；事發後炎證實此事，外界則質疑炎恐已觸法。對此，國民黨立委陳以信今（21日）指出，今年台南市國中小畢業賀詞裡，市長黃偉哲準備一些明星賀詞，其中排序第一的就是炎亞綸；當炎發生這件事，這支影片已不適合在畢業典禮播放，呼籲南市府與黃偉哲立即下架影片且不得再播放，也須因不慎選擇這樣藝人向市民道歉。

陳以信21日在國民黨立法院黨團記者室指出，今年度台南市國中小畢業賀詞裡，黃偉哲準備一些明星賀詞，其中排序第一的就是炎亞綸，而過去兩周至未來幾天的畢業典禮，台南市仍會在使用該影片；既然炎亞綸曾涉偷拍性愛片，且對象是未成年，他認為該影片應立即下架，黃偉哲也應就此教育上錯誤訊息，必須提出提出道歉及後續處理。

陳以信會中播放台南市其中一所學校播放他所提及的影片；陳說，只要不是黃偉哲親自出席的國中小畢業典禮，校方就會播放該則影片；影片前段是黃偉哲的祝賀，接著就是群星的祝賀，而第一個就是炎亞綸。影片中，炎亞綸說：「嗨，我是炎亞綸，祝福你們鵬程萬里，在新的一年，也能有新氣象喔！未來的大人物，就是你們囉。」

影片播畢，陳以信表示，炎亞綸發生這件事，這支影片已經不適合在畢業典禮播放，請台南市府與黃偉哲立即處理，將該影片下架，從今起國中小畢業典禮都不可以再出現這樣畫面；其次，黃偉哲必須針對之前已經看到這些畫面的同學，也要能有一個說法，且強學校性平教育措施，而市長跟市府也須因不慎選擇這樣藝人做這樣的祝賀，使得學生心靈受到若干影響，也必須向市民道歉。

由於會中陳以信提及炎亞綸2022年獲頒傑出青年，且是由賴清德親頒，媒體詢問是否認為應撤銷炎亞綸傑出青年。陳以信回應，「當然」，需重新判斷並撤銷，當時賴清德跟炎亞綸合照，也要提出說明，而炎其他部分的榮譽也要另外處理。

另外陳以信也說，台南國中小學畢業影片當中有現在被起訴賄選、暴力的台南市議長邱莉莉，而賴清德過去擔任台南市長時，就拒絕中小學使用時任議長李全教的影片，讓他認為台南市府不同標準。