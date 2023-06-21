　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南國中小畢業典禮賀詞片有炎亞綸　陳以信要求黃偉哲下架並道歉

▲陳以信21日指台南市國中小畢業典禮賀詞影片中有炎亞論，要求黃偉哲下架。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陳以信21日指台南市國中小畢業典禮賀詞影片中有炎亞論，要求黃偉哲下架。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

網紅「耀樂」昨指自己與藝人炎亞綸交往期間發生性關係，甚至被偷拍私密影片，當時他16歲，且後來影片還遭外流；事發後炎證實此事，外界則質疑炎恐已觸法。對此，國民黨立委陳以信今（21日）指出，今年台南市國中小畢業賀詞裡，市長黃偉哲準備一些明星賀詞，其中排序第一的就是炎亞綸；當炎發生這件事，這支影片已不適合在畢業典禮播放，呼籲南市府與黃偉哲立即下架影片且不得再播放，也須因不慎選擇這樣藝人向市民道歉。

陳以信21日在國民黨立法院黨團記者室指出，今年度台南市國中小畢業賀詞裡，黃偉哲準備一些明星賀詞，其中排序第一的就是炎亞綸，而過去兩周至未來幾天的畢業典禮，台南市仍會在使用該影片；既然炎亞綸曾涉偷拍性愛片，且對象是未成年，他認為該影片應立即下架，黃偉哲也應就此教育上錯誤訊息，必須提出提出道歉及後續處理。

陳以信會中播放台南市其中一所學校播放他所提及的影片；陳說，只要不是黃偉哲親自出席的國中小畢業典禮，校方就會播放該則影片；影片前段是黃偉哲的祝賀，接著就是群星的祝賀，而第一個就是炎亞綸。影片中，炎亞綸說：「嗨，我是炎亞綸，祝福你們鵬程萬里，在新的一年，也能有新氣象喔！未來的大人物，就是你們囉。」

影片播畢，陳以信表示，炎亞綸發生這件事，這支影片已經不適合在畢業典禮播放，請台南市府與黃偉哲立即處理，將該影片下架，從今起國中小畢業典禮都不可以再出現這樣畫面；其次，黃偉哲必須針對之前已經看到這些畫面的同學，也要能有一個說法，且強學校性平教育措施，而市長跟市府也須因不慎選擇這樣藝人做這樣的祝賀，使得學生心靈受到若干影響，也必須向市民道歉。

由於會中陳以信提及炎亞綸2022年獲頒傑出青年，且是由賴清德親頒，媒體詢問是否認為應撤銷炎亞綸傑出青年。陳以信回應，「當然」，需重新判斷並撤銷，當時賴清德跟炎亞綸合照，也要提出說明，而炎其他部分的榮譽也要另外處理。

另外陳以信也說，台南國中小學畢業影片當中有現在被起訴賄選、暴力的台南市議長邱莉莉，而賴清德過去擔任台南市長時，就拒絕中小學使用時任議長李全教的影片，讓他認為台南市府不同標準。

▲▼陳以信21日指台南市國中小畢業典禮賀詞影片中有炎亞論，要求黃偉哲下架。（圖／記者蘇晏男攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／NONO爆性侵　吳宗憲悲痛回應
快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首發聲
快訊／控炎亞綸「違反意願性行為」！　耀樂：當場驚醒
快訊／耀樂嗆炎亞綸：被爆料才道歉！「偷拍未成年就是違法」
快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭！　「絕對沒有偷拍」
快訊／炎亞綸兩次90度鞠躬道歉！　「讓你承受這些事」
快訊／炎亞綸現身記者會！　男網紅崩潰趴桌
LIVE／控炎亞綸偷拍性愛片　網紅現身說明
快訊／NONO遭控性侵！　10多名被害人私訊曝光
快訊／第一槍！　炎亞綸壓軸表演遭撤銷
炎亞綸拍未成年性愛片慘了！　恐「2大刑罰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共軍事威脅　蔡英文強調2大原則「冷靜不躁進、理性不挑釁」

侯友宜稱中央補助不算多　綠打臉：新北拿308億「全國第二高」

快訊／中共「山東號」編隊通過台海　國防部：派適切兵力監控應處

下架民進黨是最大共識！　蔡正元曝政黨輪替唯一藥方「柯侯配」

賴清德拋「私大學費減2.5萬」　王鴻薇質疑：政府幫開空白支票？

藍白死亡交叉！綠委示警　「侯頹勢不解，柯文哲也會變問題」

300億擴大租金補貼7月上路　林右昌：目標照顧50萬戶租屋族

蔣萬安私幼補助每年5.2萬　防領完錢就跑！學期中遷戶籍將追繳

持續整合郭台銘？　侯友宜：已多次與他聯繫「要並肩往前走」

柯文哲民調為何衝高？　邱毅曝真正原因：並非因他表現受肯定

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

中共軍事威脅　蔡英文強調2大原則「冷靜不躁進、理性不挑釁」

侯友宜稱中央補助不算多　綠打臉：新北拿308億「全國第二高」

快訊／中共「山東號」編隊通過台海　國防部：派適切兵力監控應處

下架民進黨是最大共識！　蔡正元曝政黨輪替唯一藥方「柯侯配」

賴清德拋「私大學費減2.5萬」　王鴻薇質疑：政府幫開空白支票？

藍白死亡交叉！綠委示警　「侯頹勢不解，柯文哲也會變問題」

300億擴大租金補貼7月上路　林右昌：目標照顧50萬戶租屋族

蔣萬安私幼補助每年5.2萬　防領完錢就跑！學期中遷戶籍將追繳

持續整合郭台銘？　侯友宜：已多次與他聯繫「要並肩往前走」

柯文哲民調為何衝高？　邱毅曝真正原因：並非因他表現受肯定

失聯5人身分曝光！參觀鐵達尼沉船生死不明　美加跨國救援

中共軍事威脅　蔡英文強調2大原則「冷靜不躁進、理性不挑釁」

侯友宜稱中央補助不算多　綠打臉：新北拿308億「全國第二高」

女網紅隆鼻手術後突然昏迷　媽崩潰「快點醒來」醫爆可能原因

IU「10年前抄襲案」紛爭又起！公司怒公開「回信內容」還原真相

快訊／中共「山東號」編隊通過台海　國防部：派適切兵力監控應處

NONO捲性侵風波「內幕全被爆」！　前老闆吳宗憲悲痛發聲

專家5年前就警告！鐵達尼觀光潛艇「未獲第3方認證」　恐造成危險

天使再強調不會交易大谷　總管：不用多說看我們戰績

才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

政治熱門新聞

7元愛文芒果冰沙全台107門市限定搶

台灣推「服貿」有何好處？鄉民分析3優點：

黃暐瀚曝侯友宜命懸一線解方　宣布新北市長做到「這一天」

控邱臣遠性騷反被告　受害者哭到出車禍：為什麼要一直逼我

贏柯文哲什麼？　賴清德：我更會提出答案

柯文哲喊支持服貿　他嘆萬萬想不到：若10年前支持你還有今天嗎？

中廣最新民調：賴清德3成支持度居首、侯友宜17.93％再淪老三

柯文哲喊重啟服貿挨轟　陳智菡：他沒變，是民進黨變了

北捷文湖線「2、3節車廂座椅全拆光」

日本前首相電郵謝明珠讚柯文哲　野田佳彥挺台加入WHO、CPTTP

賴士葆不畏張其祿挑戰　「民眾黨都提人了怎可能藍白合？」

侯友宜民調持續探底　他指「跟國民黨無關」：不好笑至少要有料

大法官人事同意權案今投票　藍白拒投

2024總統大選「孫悟空效應」！　游盈隆：柯文哲民調再拿3%就橫行無忌

更多熱門

相關新聞

視網膜還原被騷擾的那晚　被女員工撫摸熊抱

視網膜還原被騷擾的那晚　被女員工撫摸熊抱

網紅視網膜今年宣布結束經營YouTube頻道「眼球中央電視台」，引發外界好奇其中原因。對此，視網膜稍早發文表示，因為他有一段很糟糕的經驗，讓他自此之後不想再找其他人協助管理公司，寧願畫下句點。

侯友宜民調持續探底　他指「跟國民黨無關」：不好笑至少要有料

侯友宜民調持續探底　他指「跟國民黨無關」：不好笑至少要有料

「MeToo有完沒完？」　作家點出2件事

「MeToo有完沒完？」　作家點出2件事

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

郭台銘聲量超車侯友宜？　他點關鍵數據：最好方式就是獨立參選

郭台銘聲量超車侯友宜？　他點關鍵數據：最好方式就是獨立參選

關鍵字：

陳以信炎亞論性騷擾私密片黃偉哲台南畢業典禮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面