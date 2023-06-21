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守護古蹟！新北消防局「淡水理學堂大書院」救災演練...過程超逼真

▲▼ 新北消防局在淡水古蹟逼真演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北消防局在「理學堂大書院」舉辦消防編組暨火災搶救演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

近年來全球各地發生多起廣域型重大災害，新北市政府消防局第三大隊暨文化資產局訂於20日下午1時於新北市淡水區國定三級古蹟「理學堂大書院」舉辦消防編組暨火災搶救演練，由真理大學與鄰近消防分隊互相搭配，擬訂消防搶救計畫。

消防局表示，本次演練以新北市淡水區國定古蹟「理學堂大書院」為演練對象，加強校內管理人員對於災害之防救應變能力及消防人員針對國家重要文物守護搶救效能，能熟練災害發生時應變該有作為，降低災害發生與損失，達到古蹟防救災落實與推展之成效，此次動員文資局及消防局跨局處共同參演，展現對人民歷史保護的決心。

▲▼ 新北消防局在淡水古蹟逼真演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市政府消防局第三大隊大隊長陳志德表示透過消防實兵搶救演練，進行防救災風險管理訓練、觀念宣導及消防設備操作等，結合文化資產所有人、使用人或管理人的「自救」；周邊社區人員的「共救」；以及消防局的「公救」，展現防災「自救」、「共救」及「公救」的防災觀念。

此次演練強調跨域整合的重要性，而這次演習場所初步滅火使用電動式水霧噴射器對於滅火與保存古蹟兩者功效並存，也屬於科技進步用於實際的體現，透過此次演習來加強消防人員對文化資產的特定環境火場搜救能力，也冀望藉由這樣實地演練的方式，讓災害發生時將災害損失程度減至最低。

▲▼ 新北消防局在淡水古蹟逼真演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

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