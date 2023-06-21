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台南玉井左鎮南化6條小黃公車新路線通車　預約到府接送攏ㄟ通

▲台南市政府21日舉辦玉井、左鎮及南化區6條小黃公車路線通車典禮，利用較具機動性及彈性的小黃公車營運行駛，可補足公共運輸缺口，解決偏鄉民行問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府21日舉辦玉井、左鎮及南化區6條小黃公車路線通車典禮，利用較具機動性及彈性的小黃公車營運行駛，可補足公共運輸缺口，解決偏鄉民行問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府21日舉辦玉井、左鎮及南化區6條小黃公車路線通車典禮，傳統公車車型較大，受限於山區道路路幅狹窄多彎繞，無法深入臨山的丘陵鄉鎮及散村聚落，利用較具機動性及彈性的小黃公車營運行駛，可補足公共運輸缺口，解決偏鄉民行問題。

▲台南市政府21日舉辦玉井、左鎮及南化區6條小黃公車路線通車典禮，利用較具機動性及彈性的小黃公車營運行駛，可補足公共運輸缺口，解決偏鄉民行問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次通車的路線為玉井區【綠31】玉井-竹湖、【綠32】玉井-石牌清水寺、左鎮區【綠30】左鎮國中-澄山國小、【綠30-1】左鎮國中-澄山心理園區以及南化區【綠12-1】左鎮果菜市場-南化區公所、【綠12-2】左鎮果菜市場-厚德紫竹寺，加上這6條新開通路線，台南市總計共有31條小黃公車路線，服務範圍擴展至20個行政區，提供居民貼心又便利的公共運輸服務。

▲台南市政府21日舉辦玉井、左鎮及南化區6條小黃公車路線通車典禮，利用較具機動性及彈性的小黃公車營運行駛，可補足公共運輸缺口，解決偏鄉民行問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

營運路線行經學校、市場、活動中心、醫療巡迴服務據點及轉運站等主要據點，方便偏鄉長者就醫、孩童就學、日常採買並便利轉乘其他幹支線公車。小黃公車可接受預約搭乘，只要2人以上，並於搭乘前一天下午5點前完成預約、距離站牌1公里內皆可到府接送，提供居民更多元彈性的乘車選擇，歡迎民眾一起來體驗搭乘、預約幸福。

▲台南市政府21日舉辦玉井、左鎮及南化區6條小黃公車路線通車典禮，利用較具機動性及彈性的小黃公車營運行駛，可補足公共運輸缺口，解決偏鄉民行問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉義區監理所黃萬益所長表示，本次通車路線由皇冠交通股份有限公司（中華衛星大車隊）提供服務，並由公路總局補助相關經費；截至21日，公路總局已輔導推動162個鄉鎮共428條路線，全國偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率達91.96％；未來公路總局將持續盤點各地公共運輸缺口，輔導地方政府新闢更多路線，讓幸福深入每一個村里，落實行的正義。

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