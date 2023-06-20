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有關社群網站指稱台南某幼兒園不提供託藥案　黃偉哲：託藥服務持續

▲台南市長黃偉哲提出家長安心專案，所有公私立幼兒園依「託藥5步驟」持續提供家長託藥服務，讓家長放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲提出家長安心專案，所有公私立幼兒園依「託藥5步驟」持續提供家長託藥服務，讓家長放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有社群網站指稱台南市某幼兒園，19日於聯絡簿通知家長不提供託藥一事，教育局於接獲訊息後，已立即前往該園了解，經輔導說明後，該園已充分了解教育局的規劃作法，允諾會全力配合市府的家長安心專案，並依「託藥5步驟」持續提供家長託藥服務，讓家長放心。

▲台南市長黃偉哲提出家長安心專案，所有公私立幼兒園依「託藥5步驟」持續提供家長託藥服務，讓家長放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝與肯認台南市所有負責盡職的教保服務人員辛勞，提供優質的教保服務。針對近期發生的餵藥事件，只是極少數不良教保服務個案，不應抹煞所有用心的教保人員。市府針對該事件已全面檢視並提出讓幼兒安全、家長安心的專案，不僅強化對幼兒安全的保護，同時也保障所有負責盡職的老師，希望大家不要因為該事件，影響自己對幼兒照顧與服務的熱忱與愛心，只要依循教育局訂定的託藥5步驟確實執行，就可確保幼兒餵藥的安全。

▲台南市長黃偉哲提出家長安心專案，所有公私立幼兒園依「託藥5步驟」持續提供家長託藥服務，讓家長放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，該園配合幼教團體的聲明於19日發出通知後，始知悉市府公布的家長安心專案。在充分了解市府的做法後，已允諾全力配合市府政策，落實做好幼兒託藥服務，用更好的服務獲取家長信任，也讓所有教保人員安心。園方20日已立即以電話通知家長會持續提供託藥服務，後續也會補上書面通知讓家長放心。

▲台南市長黃偉哲提出家長安心專案，所有公私立幼兒園依「託藥5步驟」持續提供家長託藥服務，讓家長放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，為提升全市各公私立幼兒園的服務品質，教育局與各相關幼教團體一直持續努力，營造優質的教保服務環境。針對本次餵藥事件，已重新盤點並全面檢視可確保幼兒安全、讓家長安心的各項措施，也期待所有公私立幼兒園能配合市府政策，一起協力，持續提升教保服務品質，讓家長放心。

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