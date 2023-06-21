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me too事件也燒到台南！　國民黨立委參選人要求藝人炎亞綸祝賀影片

▲藝人炎亞綸遭踢爆與未成年人發生性關係，還偷拍影片的醜聞，台南市立法委參選人表示，炎亞綸出現在今年市長黃偉哲祝賀畢業生影片上，引發家長疑慮，市府應該立即剪除，以維市府尊嚴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝人炎亞綸遭踢爆與未成年人發生性關係，還偷拍影片的醜聞，台南市立法委參選人表示，炎亞綸出現在今年市長黃偉哲祝賀畢業生影片上，引發家長疑慮，市府應該立即剪除，以維市府尊嚴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

藝人炎亞綸遭踢爆與未成年人發生性關係，還偷拍影片的醜聞，台南市立法委參選人王家貞、姚正玉、陳以信21日表示，炎亞綸出現在今年市長黃偉哲祝賀畢業生影片上，引發家長疑慮，市府應該立即剪除，以維市府尊嚴、且未來市府合作對象也須慎選。

姚正玉表示，這幾年市長很少參加畢業典禮，都是以影片形式來祝福畢業生，今年的祝賀影片裡面有炎亞綸，炎傳出醜聞後，不少家長學生議論紛紛，覺得市府製作市長祝福影片態度不夠嚴謹。

▲藝人炎亞綸遭踢爆與未成年人發生性關係，還偷拍影片的醜聞，台南市立法委參選人表示，炎亞綸出現在今年市長黃偉哲祝賀畢業生影片上，引發家長疑慮，市府應該立即剪除，以維市府尊嚴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳以信指出，畢業祝福又是市長層級，有必要更周全慎重，用藝人出面，風險很大，雖然台南市畢業典禮陸續結束，但是市府還是有必要把炎亞綸在內的畫面刪除，教育局也有必要利用#me too事件，在全市各學校做好性平教育。

王家貞指出，前市長賴清德不准當時涉及賄選的議長李全教的祝福影片在各級學校的畢業典禮上播出，聲稱是擔心李全教的賄選形象影響畢業生，如今同樣涉及賄選的議長邱莉莉的祝福影片不受影響，黃市長顯然比現在要選總統的賴清德尊重司法和人權一些。

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