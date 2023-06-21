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火龍果盛產卻請無採收工　雲林果園罕見開放民眾體驗1斤只要20元

▲雲林火龍果園缺工採收，乾脆開放消費者入園自採只要半價，日均200人入園賓主盡歡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林火龍果園缺工採收，乾脆開放消費者入園自採只要半價。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年盛夏雨水少，雲林虎尾鎮一處4.6公頃的火龍果園大盛產，因缺工請不到人採收，園主乾脆開放部分園區並以市場零售半價的優惠吸引民眾前來自採，一斤只要20元就能帶回碩大甜美的火龍果，不少人帶著家人來體驗直呼「真好玩」；潘姓園主表示，首次開放民眾入園，來的幾乎都是初體驗，看見大家帶著笑容離開，有沒有利潤都不重要了。

雲林有農業大縣美譽，在濁水溪母親河所滋潤的這片土地下，孕育出的各種蔬菜水果都特別甜美，現代務農不只看天吃飯，人口外流造成缺工嚴重也是亟須面對的問題。位於虎尾鎮光明路的龍鳳青果合作社，種植上萬株火龍果，因為缺工、請不到工人，又遇價格不理想，才想開放部分園區讓消費者自採，讓民眾進行田園體驗也兼行銷火龍果。

▲雲林火龍果園缺工採收，乾脆開放消費者入園自採只要半價，日均200人入園賓主盡歡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲火龍果園整理得相當乾淨，非常適合親子體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

園主受訪表示，園區的火龍果主要通路其實是外銷，人力目前重點以外銷所需的部分作採收為主，先開放約1公頃的火龍果給民眾自採，等待最後沒採完的，會再進行全園收尾。園主說明，價格不佳原因主要是因為今年盛產，不僅是火龍果，其他種類水果亦同，量多排擠水果種類之外，價格相對低廉。

▲雲林火龍果園缺工採收，乾脆開放消費者入園自採只要半價，日均200人入園賓主盡歡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年火龍果平均品質佳，卻因盛產價廉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

園主指出，挑選火龍果主要靠分辨外觀，整顆鮮紅飽滿就是漂亮的，表皮白點係因為時晴時雨造成病害，因為全園無噴灑農藥而患蟲害絕對難免，但民眾可以放心，那只是影響表皮，果實都是完好絕對不影響風味。

▲雲林火龍果園缺工採收，乾脆開放消費者入園自採只要半價，日均200人入園賓主盡歡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲火龍果園首次開放民眾入園，消費者都感到新奇有趣，相當踴躍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

火龍果自採體驗相當罕見，園主說入園反應都非常好，一天約有2、300組客人，大部分帶著小孩一起體驗，大家都說又好玩又便宜，更有來自北部的旅遊團，一車近40人，招待現切火龍果與現榨果汁，每個都採得很開心直呼一定會再來。有民眾因為發現該果園的火龍果很好吃，連續2天來採摘，受訪表示，是以前從沒有過的經驗，自採的樂趣無價。

▲雲林火龍果園缺工採收，乾脆開放消費者入園自採只要半價，日均200人入園賓主盡歡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲找無採收工進行產銷，園主開放果園讓消費者自己「走進來」。（圖／翻攝自虎尾人（讚）出來）

 


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