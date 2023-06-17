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社會 社會焦點 保障人權

婦騎車橫越四線道「被撞飛10m慘死」玻璃成蜘蛛網　驚悚影像曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉153線道為東勢往來麥寮主要道路，本月初再度發生一起死亡車禍，一名農婦騎乘機車從產業道路欲橫越153線道，先在路口等候左邊來車全通過後騎出，但剛過一半就被右側來車撞飛，送醫後傷重不治。現在監視器影像曝光，農婦遭撞彈飛空中畫面相當驚悚。

6月3日上午7時許，67歲林姓農婦騎乘機車，於產業道路橫越153線道時遭右側來車猛力撞飛，婦人先撞上汽車檔風玻璃，隨即往前拋飛10公尺，在空中翻一大圈才重摔落地，當場造成頭部數公分撕裂傷與身上多處擦挫傷，緊急送往北港媽祖醫院搶救仍回天乏術。機車卡在自小客車保險桿下，玻璃碎成蜘蛛網狀引擎蓋凹陷，駕駛自小客車的52歲駕駛無大礙，偵訊後被依過失致死罪送辦。

▲雲林東勢鄉153縣道月初發生死亡車禍，一名農婦橫越馬路遭來車撞飛空中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲巨大撞擊力使機車整個卡在保險桿下方，自小客車引擎蓋凹陷、擋風玻璃碎裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林東勢鄉153縣道月初發生死亡車禍，一名農婦橫越馬路遭來車撞飛空中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林東勢鄉153縣道月初發生死亡車禍，一名農婦橫越馬路遭來車撞飛空中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局副分局長章仙枝表示，針對雲林縣東勢鄉153縣道從2017年至今已發生9件A1（死亡）車禍，警察局長林故廷與當地議員鄉長前往會勘，改善加裝路口號誌；並提醒民眾行經交叉路口要減速慢行，並查看周遭車道有無來車，以免發生交通事故。

▲雲林東勢鄉153縣道月初發生死亡車禍，一名農婦橫越馬路遭來車撞飛空中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲153線道兩旁多為農田與產業道路，車流量大且交會路口相當多，為縣轄危險路段之一，自2017年迄今累計發生299件交通事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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