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科技監控守護濁水溪　檢調廉水四單位跨平台合作

▲水利署第四河川局舉辦「112年度河川疏濬暨廉政透明說明會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲科技的即時監控讓影像無遠弗屆地傳達雲端，強調出公開方式有助於掌握疏濬即時狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

水利署第四河川局舉辦「112年度河川疏濬暨廉政透明說明會」，邀請地檢署檢察長、雲林縣議員張維崢、彰化及雲林縣調查站、砂石同業公會等單位，由四河局簡報彰雲大橋疏濬計畫及工程執行情形，並邀請檢察官施家榮就貪污治罪條例、採購案件的圖說規格限制、單價工項浮編及估驗審核超估等案例進行宣導講座。

四河局指出，此次說明會將採售分離制度的「採」、「售」、「管」作業進行詳細的解說，藉由施工情形及制度規定的比對解析，說明嚴密的把關讓不法行為無所遁形，而科技的即時監控讓影像無遠弗屆地傳達雲端，強調公開方式有助於掌握疏濬即時狀況；此外，工程除了達成疏通河川守護國土的首要目標，更緩解氣候變遷所帶來的旱象。

▲水利署第四河川局舉辦「112年度河川疏濬暨廉政透明說明會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水利署第四河川局舉辦「112年度河川疏濬暨廉政透明說明會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

判斷彰雲大橋下游河道為地下水補注效率較高區域，整合水利署與地方合作以「水源可得」、「土地可得」及「入滲較佳」區域作為工程範圍穩健蓄積地下水，推動成果讓鄰近地區未因旱象而缺水，獲農田水利署、林內鄉公所等單位的贊許，因為成效顯著，四河局持續拜訪相關單位爭取共識與支持，期將疏濬作業結合地下水補注的作法，異地擴大辦理。

四河局長李友平表示，四河局在推動機關採購廉政平臺的經驗中，了解到各領域專家學者的專業建議、地方民眾的全民監督，能為保守冰冷的工程帶入活化及溫暖的元素，也讓參與工程的施工廠商內化出營造當地社區的企業社會責任，進而達成提升工程品質的目標，也感謝檢、調、廉機關一直以來的支持與信任。

▲水利署第四河川局舉辦「112年度河川疏濬暨廉政透明說明會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲科技空拍照，彰化地檢署檢察長張曉雯提到，以往河川巡防員在執行守護國土業務時，容易受到暴力脅迫，隨著公開透明的落實，不法案件也顯著減少。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察長戴文亮表示，砂石業務在河川必須去化土砂的情況下，為了權衡高額利潤所產生的利益衝突以及滿足為民興利的願景，藉由廉政平台的合作模式，達成「防患於未然、制亂於初動、止亂於復甦」的目標；未來將持續共商透過河川便道建置道路標示、增設監視影像設備等方式，力求交通及廢棄物問題能夠獲得妥適解決。

彰化地檢署檢察長張曉雯表示，以往河川巡防員在執行守護國土業務時，容易受到暴力脅迫，隨著公開透明的落實，不法案件也顯著減少，而藉由廉政素養的普及，公務人員能熟稔法規，更有效防止國土犯罪發生，四河局秉持廉政透明理念辦理國土業務的說明會或觀摩活動，讓司法與行政機關共同守護濁水溪的永續環境。

四河局強調，疏濬廉能說明會的跨域溝通，不但能讓對立關係轉化為合作關係，更讓民眾共同參與公共工程、廠商共同投入地方輿情，在辦理的過程中更體認到工程公開透明的重要性，將公開透明轉化為貢獻社會、造福鄉梓的榮譽感，讓公務員更能勇於任事而備感榮譽地全力付出，以廉政透明守護全民的母親之河─濁水溪。

▲水利署第四河川局舉辦「112年度河川疏濬暨廉政透明說明會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲檢察官施家榮就貪汙治罪條例、採購案件的圖說規格限制、單價工項浮編及估驗審核超估等案例進行宣導講座。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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