雲林民眾ＰＯ網「滿腹委屈」　控警員取締路霸態度不佳

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮昨（19）日深夜疑似發生警民衝突，民眾在《虎尾人（讚）出來》貼出一段影片並指出，「人民保姆的警員可以態度惡劣、口氣囂張像流氓一樣讓百姓心生畏懼」。虎尾警分局今（20）日表示，警員依法對交通違規事項執法稽查、現場未開單，白線外到水溝邊緣為「道路範圍」內，不得擺放任何物品有礙交通之物品。

▲民眾滿府委屈，指控虎尾警分局警員態度不佳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臉書社團《虎尾人（讚）出來》昨日晚間民眾上傳影片，內容為2名警員取締後上車離開，錄影的人直呼警員「執勤態度不佳！叫民眾闖紅燈！」並對著離去的警車大喊「麥造！（不要走）」，並貼文「這是對待善良公民應有的方式？所有的人證、事證明天絕對投訴警政署相關單位以及雲林縣警察局、督察室。

▲小貨車駕駛（白衣）當時暫將車輛違停外車道與檳榔攤業者聊天，遇警方驅趕立即移車，上車後遭警方喝斥「叫你移車是沒聽到嗎？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檳榔攤的王姓友人目擊現場，其指出，小貨車是在隔壁菸酒行購物，遇到認識的停下來說話而已，遇警車驅離也上車移走，巧遇紅燈警方卻斥責已上車的駕駛「叫你移車是沒聽到嗎？」宛如惡煞般口氣，並且要是沒錯，為何急著跑。

虎尾警分局今日說明，該案起因係昨日晚間110連續接獲5件民眾檢舉林森路二段檳榔攤招牌路霸。警員獲報後前往勸導，抵達時洽有一輛自小貨車違停於檳榔攤前駕駛下車站於檳榔攤前聊天，警員鳴笛驅趕時剛好路口為紅燈，另名警員走近招牌向業者勸導招牌擺設位置影響交通，遂引發民眾不滿追出錄影，並指控「警員態度惡劣」、「警員叫民眾闖紅燈」。

▲警方說明，根據道路交通管理處罰條例，但白線外到水溝蓋、路緣均屬道路範圍，於路肩擺放雜物依道路交通管理處罰條例屬違規行為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局第五組組長黃春榮表示，警員依交通管理處罰條例，對於道路違規停車、道路障礙依法執行勸導，並無民眾所稱執法態度不佳及未依法行政狀況。根據道路交通管理處罰條例，寬15公分白色實線為路面邊線，汽車可順向停車，但白線外到水溝蓋、路緣均屬道路範圍，於路肩擺放雜物依道路交通管理處罰條例屬違規行為。

組長黃春榮強調，請民眾遵守交通規則並支持警察執法，警方會持續維護道路交通安全秩序，以保護人民行的安全，避免交通事故發生。

▲檳榔攤的王姓友人目擊現場指出，當時小貨車駕駛已經移動車輛要離開，但巧遇紅燈又停下，遭警方口氣惡劣斥責。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）