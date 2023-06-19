雲林綠議員批張麗善收割農保修法　凌濤、邱良閱看不下去隔空回嗆

▲雲林縣民進黨議員批張麗善收割農保修法，桃園市議員凌濤、雲林立委參選人臉書發文回嗆。（圖／翻攝臉書）

記者陳弘修／台北報導

雲林縣議會在上週六(6/17)進行最後一天的縣政總質詢，民進黨雲林縣議員蔡孟真、張維崢、江文登、張庭綺等人火力全開，針對農保條例修正案三讀通過並施行的議題，批評縣長張麗善割稻尾，此舉讓桃園市議員凌濤忍不住在臉書上發文隔空回嗆雲林縣議會民進黨團。凌濤表示，他自己出身自雲林縣台西鄉，跟雲林有深厚的連結，農漁民的辛苦他都看在眼裡，為農漁民權益打拚的張麗善更是他效仿的政治前輩之一，『我要請問民進黨政府與民進黨的立委們：都是照顧農民，難不成還要分藍綠嗎？民進黨號稱「愛鄉土」，為何現在卻不疼惜農民？』

凌濤在臉書po文中指出，雖然他在桃園打拚，但也始終關心家鄉的發展雲林是農業大縣，農民權益的保障也是他十分關注的議題，因此，他要特別幫在第一線爭取農民權益的張麗善加油，並嚴厲譴責民進黨欺負認真的張麗善和縣府團隊，延宕農民權益相關立法。

對於張麗善在2018年還是立委時就一直為農民權益奔波，凌濤表示，「現在肥料越來越貴，一分地的成本都要上萬塊」，這是來自基層農民的心聲，隨著原物料上漲，農民耕作的成本越來越高，然而，相關的農民保障卻沒有跟上來，「去年8月，張麗善縣長召開記者會，向中央爭取提高《農保條例》中農民的喪葬費用等保障。同時，我們也希望加入職災保險傷病給付、生育給付等」。

凌濤說，提高相關補助的這一條路走了33年，相關的條文，終於在今年1月於立法院三讀通過。在相關補助的條文通過以後，雲林縣政府就發文給農委會，希望儘快獲得中央的回應，早日讓農民享有相關的權益，但中央卻遲遲不回應，延宕法律的生效，讓農民失去相關的保障，直到2月23日行政院才正式核定，並溯及自2月10日生效，但是相關法律的生效，應該仍要以總統府的公布為主，『我要請問民進黨政府與民進黨的立委們：都是照顧農民，難不成還要分藍綠嗎？民進黨號稱「愛鄉土」，為何現在卻不疼惜農民？』

另外，雲林縣山線立委參選人邱良閱也在臉書po文表示「咱ㄟ鄉親，咱來顧」，透過彙整出農保條例修正的過程大事紀，邱良閱在受訪時也批評民進黨兩位現任立委對於農民權益根本不放在眼裡，沒有民進黨的議員提醒，不知道立法委員這麼重要，原來突顯了立法委員該作為而不作為，對於這麼重要的農保條例喪葬補助費的爭取案，完全視而不見聽而不聞毫無作為，看到別人極力爭取，又擔心選舉到了功勞被搶，任由民進黨的議員猛力攻擊及否認縣長的努力，真的是愧對人民所託。

▼農保條例修正的過程大事紀。（圖／翻攝邱良閱臉書）