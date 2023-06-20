停車不看就開門！18歲女騎士慘遭擊落　雲林上半年月平均7件

▲自小客車駕駛開啟車門造成後方機車閃避不及撞上，蔡姓18歲女騎士慘摔幸僅受輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林許多鄉鎮隨著人口增加發展，市區部分車道呈現雙向狹窄，路邊停車緊鄰白線只要開門不慎就容易衍生許多交通事故。昨（19）日中午虎尾鎮林森路一輛自小客車雖正常臨停路旁，卻因開啟車門造成後方機車閃避不及撞上，幸機車騎士無大礙，自小客車駕駛則違反道交條例第56-1條，遭警方開立舉發單，最高罰4800元。

虎尾鎮林森路為串連市區主要道路之一，因開發較早兩旁緊鄰建築，城市快速發展後道路規劃較受限，林森路一段目前仍為雙向混合車道，日常車流就多、前後路段小車禍頻繁。昨日中午一名林姓駕駛將車停放白線內，未注意後方即開啟車門，造成蔡姓18歲女騎士擦撞慘摔，幸好僅受到輕微擦傷。

根據雲林縣交通隊統計，雲林縣轄2023年度至今「未依規定開啟車門而肇事」釀禍共有46件，其中造成人員受傷即44件、平均一個月發生7.3件。虎尾警分局表示，未依規定開啟車門而肇事者，依道路交通管理處罰條例第 56-1條，可處汽車駕駛人新臺幣2400元以上4800元以下罰鍰。

虎尾警分局強調，提醒民眾，駕駛車輛除了自身安全外，更應注意與尊重身旁其他人的用路權利，停車應以兩段式向外開啟車門，並小心注意後方有無人車，並讓其先行，以保障用路人安全。

▲雲林縣轄2023年度至今「未依規定開啟車門而肇事」釀禍共有46件，平均一個月發生7.3件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）