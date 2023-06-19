雲林縣警局防制人口販運協調聯繫會議　張麗善親自出席主持

▲雲林縣長張麗善親自主持會議指出，召開會議希望所有局處都可以群策群力，我對雲林縣警察局所有的同仁可以鍥而不捨的追蹤查緝感到敬佩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於今（19）日於警察局召開「112年度上半年防制人口販運協調聯繫會議」，由縣長張麗善主持，會中邀請雲地檢察署檢察官莊珂惠列席指導，並邀集雲林縣專勤隊、雲林縣服務站及海巡署雲林查緝隊等機關，以及勵馨基金會等NGO民間團體共同與會，會中除進行工作報告外，並就前次會議主席裁指示事項進行追蹤管考。

雲林縣長張麗善表示，近年來看見海內人口販運的犯案手法層出不窮，也引起鄉親恐慌，甚至曝光的畫面都讓人怵目驚心，最嚴重的不只失財、失色，甚至連器官都要被摘除，失去了生命。今天召開這個會議希望我們所有局處都可以群策群力分工合作，雲林縣警察局所有的同仁可以鍥而不捨的追蹤查緝。

張麗善指出，雲林縣警局近期緊密的破獲詐騙集團，也得到警政署非常重要的肯定，「防制人口販運工作執行計畫」落實推動防制人口販運工作，109年度推動成果獲內政部評核為「優等單位」；此外，警察局辦理防制人口販運查緝成效，111年度獲警政署評核為「乙組(26個單位)第5名」，本(112)年度迄今亦暫列乙組第3名，成績優異。

雲林縣警局說明，根據雲林縣警察局統計，從去年到今年5月民眾遭詐至東南亞的受理24件人口販運案件，其列管中13件、解除列管11件，此外已偵破5案19人。雲林縣警察局長林故廷指出，畢業季到來，求職詐騙也很多，根據刑事局資料顯示，詐騙集團一開始柬埔寨到緬甸的KK園區， 現在擴散到阿拉伯聯合國大公國，呼籲學子在求職時要特別小心。