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威震愛心發展協會攜手西螺福興宮　捐30萬端午物資送暖弱勢

▲今日端午節前夕，來自北部的中華民國威震愛心發展協會首次來到福興宮，特地準備逾30萬元端午節所需物資「福粽傳愛心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中華民國威震愛心發展協會首次來到福興宮，特地準備逾30萬元端午節所需物資「福粽傳愛心」予西螺鎮中低收入戶，由鎮長廖秋萍代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮秉持太平媽組慈悲濟世的精神，長年關懷社會各角落，拋磚引玉亦吸引許多善心單位攜手送暖。今（19）日在端午節前夕，來自北部的中華民國威震愛心發展協會首次來到福興宮，特地準備逾30萬元端午節所需物資，透過西螺鎮公所發贈予轄區列冊中低收入戶，「福粽傳愛心」將有230戶受惠。

中華民國威震愛心發展協會以「扶弱濟貧」為宗旨由理事長吳明達所發起，成立距今近3年在理事長吳明達帶領下，協會成員同心發善關懷弱勢、救濟貧苦，不斷幫助社會上真正需要幫助的人。除了疫情期準備愛心便當、捐贈酒精口罩與12導層心電圖機等醫療器材之外，更親自走進各縣市的偏鄉探視居老人、低收入戶與需要急難救助的民眾，車到不了的就徒步搬運物資。

▲今日端午節前夕，來自北部的中華民國威震愛心發展協會首次來到福興宮，特地準備逾30萬元端午節所需物資「福粽傳愛心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中華民國威震愛心發展協會理事長吳明達因感神恩，今日準備肉粽、白米、麵線、泡麵、沙拉油、餅乾等民生物資，透過西螺鎮公所協助發送給鎮內核定之中低收入戶。（圖／記者蔡佩旻攝）

「只要有機會行善，我們都會去做」如此義無反顧的一句話道出理事長吳明達真切「願意為社會付出」的心。理事長吳明達表示，中華民國威震愛心發展協會行善涉足台北、桃園、台中、雲林、嘉義、高雄、屏東、宜蘭、台東、花蓮，包含育幼院、低收入戶、無力安葬者之外，殘障教養院所需的尿布、衛生棉等生活必需品類物資以及行動式便盆椅均進行捐助。

中華民國威震愛心發展協會理事長吳明達因感神恩，今日準備肉粽、白米、麵線、泡麵、沙拉油、餅乾等民生物資，透過西螺鎮公所協助發送給鎮內核定之中低收入戶，西螺福興宮並加碼贈送數百份「端午香包組」與瑞春醬油提供禮盒，希望過節不分貧富、安康過端午。

▲今日端午節前夕，來自北部的中華民國威震愛心發展協會首次來到福興宮，特地準備逾30萬元端午節所需物資「福粽傳愛心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「只要有機會行善，我們都會去做」如此義無反顧的一句話道出理事長吳明達真切「願意為社會付出」的心。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘指出，福興宮是濁水溪兩岸的信仰中心，對推廣公益活動及地方公共事務不遺餘力，太平媽祖在西螺人心中不僅是心靈的依歸，更像是在面對風浪後可以安心停泊的港灣，由衷感謝發心善信的歡喜付出，祝福其貴人相助、諸事平安。

西螺鎮長廖秋萍也說，感謝西螺福興宮太平媽祖廟連年辦理佳節送暖，拋磚引玉下讓中華民國威震愛心發展協會、瑞春醬油一同共盡心力，讓弱勢民眾在端午前夕喜獲物資感受到社會處處有溫暖，盼在媽祖庇佑下大家都能平安健康慶佳節。

▲今日端午節前夕，來自北部的中華民國威震愛心發展協會首次來到福興宮，特地準備逾30萬元端午節所需物資「福粽傳愛心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「福粽傳愛心」將有230戶西螺鎮中低收入戶受惠。（圖／記者蔡佩旻攝）

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