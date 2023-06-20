柯文哲主張重啟服貿　綠委嘆：投機政客、沒中心思想

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，而柯文哲「白色力量」正因太陽花學運而起，此話一出立刻引起討論。民進黨立委洪申翰20日批評，柯文哲過去是太陽花運動得利者，現在卻說要重啟服貿、貨貿，不只沒有中心思想更是投機政客。立委賴瑞隆則指出，政治是長久之計，若為了短期選票的考量犧牲台灣長遠利益，相信台灣人不會買單。

柯文哲5月宣布參選總統，國政白皮書提及兩岸應恢復海基會、海協會的兩會機制，貨貿與服貿談判。

對於柯文哲喊話重啟服貿，洪申翰表示，柯文哲不只沒有中心思想更是投機政客，說要重啟服貿就是想爭取藍營選票，很多言行跟主張就是要把侯友宜邊緣化，柯文哲過去是太陽花運動得利者，現在卻說要重啟服貿、貨貿。

洪申翰批評，這樣的投機政客不值得信任，接下來大家會陸續檢視柯文哲本質，就可以看到他立場猶疑不定，只會選擇當下利益之所在，非常不可取。

賴瑞隆表示，服貿問題過去引發台灣非常大政治紛擾，謝金河也提到，當台灣跟中國非常緊密的時候，經濟也不一定比較好，台灣人民在2016年就展現態度，特別在中國內部債務問題越來越嚴重時，是不是還要處理服貿問題？這個時間點並不恰當。

賴瑞隆指出，何況這個時間點提出來，也會被認為柯文哲是想爭取藍營選票，這樣並不適宜，政治是長久之計，若為了短期選票的考量犧牲台灣長遠利益，相信台灣人不會買單，服貿問題經過長期爭議，已經有所定論，這段時間台灣走向全世界，不管是美國還是日本的經貿關係，都得到更好效果。

賴瑞隆表示，若走回服貿老路，在中國領導人可以隨時喊停的情況下存在高度風險，特別在中國經濟下滑、內部債務問題擴大的此刻，相信台灣人民有智慧，不隨著柯文哲的討好藍營選民的選戰策略起舞，這樣才對台灣民主有利。

