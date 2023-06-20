柯文哲民調上升因「賭爛票代表」　他示警：民進黨應加強執政表現

▲吳崢接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。（圖／震傳媒提供）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲民調持續上升，立委參選人吳崢20日分析，柯文哲民調成長很多且變動性很高，代表這次中間選票非常多，而柯文哲的優勢就是「賭爛票代表」，只要對社會不滿的人自然會支持柯。因此他建議，民進黨要加強民眾所預期的執政表現，並提出務實且具說服力的方案，才能跟中間選民對話。

吳崢在節目《新聞不芹菜》中表示，現在很多人支持柯文哲，是對社會現況有所不滿，尤其高房價問題沒解決、社宅蓋不夠快、行人地獄等，再加上民進黨先前陷入性平風波。他認為，民進黨要拿出誠意、積極面對處理，同時建立更完善機制，一個政黨很難保證壞事不會發生，但壞事發生時就要立刻且正確地處理。

「民進黨也要面對賴清德民調未突破過4成，好像變成天花板的狀況。」吳崢指出，柯文哲民調成長很多且變動性很高，代表這次中間選票非常多，而柯文哲的優勢就是「賭爛票代表」，只要對社會不滿的人自然會支持柯。此外，柯文哲也沒有執政包袱，而民進黨則是執政黨，會被批評居住正義等政策沒有做到，不像柯文哲可以把理想、願景講得很滿，這點跟民進黨2016年打選戰一樣，能帶給大家未來願景，對選舉而言是很強勢的力道，呼籲民進黨主席賴清德要慎重面對。

吳崢提及，民進黨的執政表現如果和社會期待落差很大，那柯文哲的勢就會越強勁，目前離選戰還有段時間，民進黨執政成績大家都看得到，必須思考未來要如何達到預期規劃，並提出務實且具說服力的方案，才能跟中間選民對話。同時他也坦言，很佩服柯文哲個人能力及路線的操縱，最早與民進黨合作，到現在支持基礎往藍偏移，產生與國民黨合作的空間。

至於國民黨立委參選人羅智強日前提出「政黨輪替大聯盟」挨轟，以及國民黨立委參選人游淑慧、張斯綱等人有意邀請柯文哲站台爭取選票，卻遭黨內批評等事件，吳崢認為，國民黨的危機感會越來越擴大，因為他們的總統參選人侯友宜太弱了，所以藍營小雞才會想找別人靠。

吳崢強調，羅智強跟徐巧芯過去在台北市擔任議員時對柯文哲很友善，游淑慧則是對柯文哲進行嚴厲批判。不過，現在連游淑慧都說會邀柯文哲站台，就是因為有壓力，可見國民黨陣前士氣有點瓦解了。