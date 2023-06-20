侯友宜喊話研擬囤房稅　時力酸「文化包租公」：請藍委用行動支持

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（19日）表示，將研擬囤房稅、空屋稅，並支持租屋實價登錄、租屋支出納特別扣除額等訴求。對此，時代力量20日表示，侯友宜強調房屋不是炒房者獲取暴利的商品的背後，卻是開公司節稅的超級包租公，遲到總比不到好，口頭支持總比反對好，請國民黨團立委用行動支持侯友宜，下會期支持時力空屋稅相關法案。

侯友宜昨表態，將支持推動房屋持有成本合理化，如空屋稅或囤房稅等，以抑制炒房客牟利。時代力量發言人余佳蒨表示，遲到總比不到好，口頭支持總比反對好，請國民黨團立委用行動支持侯友宜，下會期支持時力空屋稅相關法案，別讓侯友宜的主張變成空包彈。

余佳蒨指出，在侯友宜強調房屋不是炒房者獲取暴利的商品的背後，侯友宜卻是開公司節稅的超級包租公。2018 年，侯友宜捲入文化大學宿舍爭議案，一塊土地申請99個門牌、101間套房，年收千萬租金，且未如實申報。如今身為總統參選人的侯友宜高喊居住正義，究竟是口號還是身體力行，社會大眾都在看。

余佳蒨表示，時代力量於6月份召開房地稅賦民調記者會，多項民調數據皆顯示，國人支持利用空屋稅手段來釋出空屋，也贊成「將房租改為特別扣除額」，以減輕負擔。

余佳蒨指出，時力將在9月提出空屋稅，呼籲各大政黨、以及角逐 2024 總統之位的候選人，不要站在民意對立面，下個會期在國會，勇敢支持時代力量提出的空屋稅改革。