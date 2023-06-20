侯友宜民調「淪老三」　他點關鍵人物：必須認真思考是否停損

▲藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據台灣民意基金會20日公布的總統民調顯示，民進黨參選人賴清德以36.5％支持度居冠，民眾黨參選人柯文哲29.1％躍居第二，國民黨參選人侯友宜20.4％敬陪末座。對此，民進黨立委郭國文分析，侯友宜的陡降非常清楚，代表國民黨出現大危機，必須認真考慮是否停損、重新思考總統提名人選，以獲取立委最大席次。

根據近期公布兩份民調，《TVBS》最新的民調結果，柯文哲的支持度為33％，領先賴清德的30％，侯友宜的23％，以及未表態的14％；台灣民意基金會的民調則顯示，賴清德以36.5％、柯文哲29.1％，侯友宜20.4％敬陪末座。

對於兩份民調，郭國文表示，賴清德民調回升、侯友宜陡降、柯文哲有被動收入，大致符合民調趨勢，賴清德回升代表性騷事件的處理，讓外界還可以接受，侯友宜的陡降非常清楚，代表國民黨出現大危機，必須認真考慮是否停損、重新思考總統提名人選，以獲取立委最大席次。

郭國文指出，侯友宜陡降速度驚人、穩坐老三態勢看來短期內難改變，民調跟柯文哲相差7％以上，柯文哲顯然是國民黨提名錯誤的既得利益者，後續還有一段時間，但侯友宜要再作突破的可能性機會應該不大。

至於年輕選票部分，郭國文表示，年輕人選票在2024非常關鍵，本黨候選人也還有加強空間，經過賴清德這段時間的努力略有提升、但也還有不足之處，因為MeToo事件還在發展當中，不表態的人比較多應該是還在觀察中。