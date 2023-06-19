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金瓜石黃金博物館爆57件失竊！　館方高層粉飾吃案

大地館：黃金博物館大地館去年6月進行搬家作業，驚爆遺失57件公物，疑涉人謀不臧。

圖文／鏡週刊

號稱全台首座生態園區，訴說金瓜石礦業歷史與人文的黃金博物館，驚爆57件物品失竊，館方高層卻企圖以報廢方式隱匿，並以空間活化為名，將公開招標案拆成10萬元以下的小額採購案，暗度陳倉發包交由特定廠商施作，業者用以核銷的照片竟出現一圖兩用被抓包，由於涉及圖利或違反《政府採購法》，包括監察院及廉政署都接獲檢舉，正擴大追查。

館方多位同仁向張姓主任反映物品失竊，未見張積極處理，反倒是她名下保管的一台電暖器不見，她卻在半年後至當地的金瓜石派出所報案失竊，一副小偷溜進館內偷東西因非她保管，即與她無關的模樣。

行政辦公室：黃金博物館辦公區在搬家過程搞丟大型沙發與冰箱等大量物品，館方高層企圖以丟棄廢棄物方式隱匿物品失竊。

由於搬遷作業至今已近1年，承辦人員一換再換，翻遍館內各處就是找不到，至今仍無法完成財產清點及交接，成為燙手山竽。

此外，不翼而飛的公家物品太多，因為案情實在太詭異，館方決定大調查後才發現整個園區不見的物品竟高達330件，包括桌上型電腦及螢幕、除濕機、櫥櫃及導覽地圖原稿等物，連館長室的沙發也消失，顯見絕非廢棄物報銷，而是遭人偷走竊占或盜賣，至於是否內神通外鬼，則有待司法機關查明。

園區位置圖：黃金博物館園區占地廣闊，大地館與辦公區僅200公尺。（翻攝黃金博物館官網）

此外，該館搬遷的作業費用去年底已核銷，後來竟又陸續冒出一堆奇怪的請購單，例如遊客中心壁癌，修繕廠商未附統一發票章的估價單、承辦人傳電子檔估價單竟沒數字、估價單非紙本而用照片檔代替等離譜行徑。

黃金博物館大量公物遺失，小型採購案也爆發指定廠商施作等不法疑雲，館長謝文祥恐難辭其咎。（翻攝新北市立黃金博物館臉書）

黃金博物館位於瑞芳區金瓜石，該址在日治時期曾擁有亞洲第一金屬礦山美名，除了產金外，也盛產銅礦，因開發效益，直到1987年礦山才停產，一度荒廢至2004年，後來才由當時的台北縣政府利用昔日礦業發展所遺留下來的舊建物，斥資大筆經費整修。

大地館原有的1組3人座及2人座黑色沙發等57件物品在搬家過程不翼而飛，監察院與廉政署正在追查相關不法。（讀者提供）

整個園區重新規劃為博物館後，將金瓜石、水湳洞及九份等地區的礦業人文遺產，進行全面保存與教育推廣，成為台灣首座以生態博物館為理念的博物園區，深受國內外遊客喜愛，成為台灣著名景點。

金瓜石的金礦露頭分別在大金瓜與小金瓜，到了清朝年間，台灣巡撫劉銘傳帶領工人修建鐵道時，在河床意外發現金砂，溯河而上至金瓜石，遂發現金礦脈，開啟金瓜石的採金工業，一度讓金瓜石的產金量躍升亞洲第一，可見其輝煌歷史。

黃金館：對案情不清楚　只知主計曾來查

對於黃金博物館大量失竊物品、小額採購疑圖利同批廠商及藝術家楊恩生駐館等爭議，本刊致電該館負責新聞聯繫的窗口，據館方人員表示，對於上述相關問題並不清楚，只知道主計單位有派員來查，至於細節因為館方處理相當保密，並不了解實情為何。



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