黃金博物館330件失竊！連冷氣都掉包　「4.2億大金磚」真假堪憂

▲黃金博物館驚爆330件物品失竊，館方高層卻企圖以報廢方式隱匿，鎮館之寶「大金磚」真假堪憂。



圖文／鏡週刊

知情人士告訴本刊，館區的大地館去年底曾請購維修兩部舊冷氣，但館方高層找來的業者卻直接拆下舊機安裝新冷氣，由於冷氣未達年限，加上請購程序出包，事情鬧大後，業者最後只好將新冷氣搬走，但搬回來的舊機器卻被掉包成小台冷氣，直到館內人員議論，業者才又搬來相同噸位的冷氣企圖塘塞，但外殼明顯鏽蝕，也非原機，前後二度遭掉包的冷氣也無法再維修，已準備報廢，顯見館方管理出現大漏洞。

由於黃金博物館最著名的鎮館之寶「大金磚」，近來因烏俄大戰及通膨等因素，導致黃金價格持續飆高，國際金價每盎司在2,000美元上下，也讓重達220公斤的大金磚，身價跟著水漲船高達4.2億元。

這個大金磚是館方跟中央銀行簽約借來館內展示，屬全國人民共有財，表面還鑄有中央銀行標誌等文字。為了防盜，館方還訂製強化防彈玻璃框將大金磚罩住，左右兩側則各有一個小孔，可讓民眾伸手觸摸大金磚，館方從2004年11月開館至今，24小時都有保全監控及紅外線偵測，監視器更連線至金瓜石派出所以防大金磚被偷走。

不過，黃金博物館連冷氣都能被掉包，不禁讓人替大金磚的真假冒冷汗；此外，由於台中大甲鎮瀾宮的尊鎮宮之寶「黃金媽祖」，過去是廟方在2005年用信徒捐贈的上萬面金牌，鎔鑄後打造而成，重約276公斤，市價一度高達1.2億元。

不過，後來有人檢舉「金媽祖不純」，廟方涉嫌詐欺與侵占，台中地檢署獲報追查發現媽祖金身內是包裹「實心銅」，因超過十年追訴期，將時任鎮瀾宮董事長顏清標不予起訴。

黃金博物館隸屬新北市政府，最近才發生一連串弊案，除了震驚全國的托兒所餵藥案，新北殯儀館人員收賄案及石碇區公所爆發災害搶修工程弊案等，也都遭司法單位搜索約談偵辦，顯見市府的施政在市長宣布角逐總統大選後，得更加上緊發條才是。





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