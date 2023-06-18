柯文哲民調「超越藍綠」衝第一！親赴基隆拔樁對決賴清德

圖文／鏡週刊

根據媒體最新民調顯示，藍綠白總統三角督排名大洗牌！民眾黨總統參選人柯文哲支持度首度衝上第一，小幅領先綠營賴清德3％，並拉開與藍營侯友宜的差距到10％。本刊掌握，柯文哲20日將前往基隆繼續布局陸戰，預計參訪「一太e衛浴」觀光工廠，可望與企業董事長洪團樟同框，不過，洪團樟不但是總統蔡英文的現任國策顧問，更是基隆市小英之友會總會長，此舉引發柯拔綠樁的政治聯想。

本刊掌握，柯20日前往基隆，規劃上午10點30分將參訪一太e衛浴，並由洪團樟率領旗下幹部親自接待，二人將就產業現況、相關法規等交換意見。對此，柯營向本刊強調，洪董事長受訪曾說過「想做的是對社會有益、有意義的事，所以很早就講究社會責任」，柯此行純粹是企業參訪，只要是有心為國家服務的，都是柯樂於交換意見、傾聽建議的對象，外界不必過度解讀。

洪團樟的身份之所以受矚目，是因過去他與蔡英文及民進黨的關係。根據總統府網站的介紹，洪團樟的身份除了是現任國策顧問，他曾任民主進步黨宗教委員會天主教召集人，更是現任基隆市小英之友會總會長。今年3月，蔡英文曾赴基隆參訪一太e衛浴觀光工廠，與洪團樟同框；今年5月，基隆市小英之友會和全國總會合辦捐血公益活動，洪團樟也以基隆市小英之友會總會長的身份與榮譽總會長陳時中共同出席活動。

事實上，這已非柯文哲第一次向「友柯綠」招手。《鏡週刊》5月23日曾報導，力挺總統蔡英文不餘遺力的國策顧問秦嘉鴻5月初舉辦壽宴，除了蔡英文、副閣揆鄭文燦等綠營人士現身，據透露，在綠營有「信介仙」之稱的黃信介家族成員、前北市民政局長藍世聰牽線下，柯也出席祝壽，反未見民進黨總統參選人賴清德的身影。

柯營知情人士表示，有別於藍營一直高喊的「下架民進黨」、「非綠聯盟」、「藍白合」，柯這次參選總統主打的是「聯合政府」、「團結一切可團結的力量」，加上柯過去從政歷程，「藍綠都有朋友」，因此柯的企圖及策略更精準的形容是「非賴共主」；此外，柯也曾多次談及，以過去大選來看，「藍加白還是小於綠」，而多次民調皆顯示，不滿賴清德的比例約五成，是三組候選人最高，「若想要達成政黨輪替的目標，尋求支持的對象當然是不分藍綠！」

該人士並分析，侯友宜現在後院失火，光顧著整合內部、兼顧市政與競選活動就一個頭兩個大，相較之下，柯只有一個黨主席的職務，沒有整合問題，也便於統一內部競選節奏，而在競選策略上，若隨藍營操作的「藍白合」議題相互唱和，政黨之間利益分贓、只顧選票計算的嘴臉，只會讓中間選民更加厭惡，讓路愈走愈窄，反讓綠漁翁得利，因此柯現階段的重心就是要讓「朋友愈多愈好」，把餅做大。

明年總統大選，根據《TVBS民調中心》最新調查顯示，柯文哲支持度為33%，一舉由老三躍至龍頭，賴清德為30%位居第二，侯友宜則敬陪末座以23%支持度淪老三。多名柯營人士向本刊直言，柯的民調的確趨勢正在往上，內部掌握的數字，柯也穩坐第二，並逐漸拉開與侯的差距、拉近與賴的距離，但一下子衝到第一，讓內部不少人都嚇到了，擔心柯衝太快恐淪為藍綠夾殺下的箭靶。

一名柯營核心幕僚分析，TVBS的民調可能有機構效應，可能低估綠營、高估藍白陣營，若把數字各加減5%，可能比較合理，換言之，柯穩坐第二的趨勢不變，與賴的差距的確逐漸縮小，「侯老三」的趨勢則未變。

另一名柯營操盤人士則表示，當柯的民調爬到第一，可能引發藍綠陣營各自警覺，從近日空戰觀察，藍綠打柯力道都增強，而柯早自知當藍綠二黨最後真正投入資源打柯後，「藍綠各拉個5趴，柯就會倒了」，因此這份民調的好處是，讓挺柯的支持者「因柯有機會贏」而有信心投下這一票，但藍綠向來擅長打組織戰，柯營也要慎防藍綠基本盤回流造成的衝擊。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【全文】幼兒園餵藥案延燒 侯友宜拉諸侯抗柯突圍

【全文】柯循高虹安模式劃合作底線 郭台銘3招拚敗部復活

【賴拆彈性騷風暴3】前後任黨揆相繼道歉 蔡英文表態力道陷兩難