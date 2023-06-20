新北黃金博物館330件物品消失　館方不報警忙作假手法曝光

圖文／鏡週刊

新北市瑞芳區黃金博物館驚爆弊端！監察委員高涌誠等人接獲檢舉，於5月18日率隊直搗館區，追查館方物品大量失竊，及利用10萬元以下招標免公告，專找特定廠商承攬，有圖利之虞，由於可能涉及公務人員貪瀆不法，廉政署接到相關檢舉也同步擴大追查中。

離譜的是，經統計各式不翼而飛的物品多達57件，數量驚人，館方今年全面清查才發現，整個館區遺失物品達330件，由於疑有人謀不臧，搞得該館人員紛紛請辭調走，消息因此不脛而走。

館方面對這起舞弊疑雲，竟企圖一手遮天，打算以報廢方式掩飾物品失竊或遭人侵吞，甚至狂塞工作給同仁，軟硬兼施逼迫館內人員不讓弊案曝光。

知情人士告訴本刊，一名協助搬家的館方人員面對監委調查時直白地說，館方高層專愛找綽號阿山哥的廠商，明明不是搬家業者卻拿走相關家具，讓全案顯得疑點重重。

本刊調查，黃金博物館去年中旬進行空間活化，打算將日治時代興建的大地館規劃成展覽空間，原本在此的辦公區域則全部移至2百公尺外的行政大樓，共花費50多萬元在去年6月25及26日兩天進行搬遷作業。

但搬遷過程卻問題一籮筐，包括沙發組、冰箱、鐵櫃與暖氣機等各式公務用品，以及一堆未列入財產的木椅與木桌竟全不翼而飛，由於當時是週末假日，館方辦公人員幾乎全休假，而由張姓主任及另位李姓同仁督導搬家作業。

當時園區監視系統損壞仍未修好，上班後，祕書室同仁發現，原有的一組3人座及2人座沙發不見，館方得知後陸續清查，才發現一堆辦公物品也都消失。

由於相關物品都有財產編號，去年8月1日，不明就裡的新任財管人員報到，館方高層在尚未查明真相前，即不斷要求館內人員將消失的物品儘速報廢，企圖掩飾搬家弄丟財物的醜聞。





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