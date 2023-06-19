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大陸 大陸焦點 特派現場

微博炸了！熱搜前5名3個是黃子佼　破1千萬人討論

黃子佼捲性騷連環爆，中國粉絲太震撼！衝上微博熱搜破1千萬人討論。（翻自微博）

▲黃子佼「人設」翻車，直播道歉並瘋狂爆料。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

不少大陸觀眾關注台灣的藝人動態，今（19）日黃子佼不只承認過去有強吻性騷的黑歷史，還連環爆出其他大咖藝人的「祕密」，讓大陸粉絲們大為震撼，更直接衝上微博熱搜，瞬間超過1千萬人討論。

在今日下午2時的微博排行榜上，前10名的新聞當中，跟黃子佼相關的就佔了3名，甚至有2條討論分別佔據第1、2名，每條討論人數也都高達1000-1500萬人，可見大陸觀眾也都非常關心黃子佼事件的發展。

黃子佼事件引來中國網友熱烈討論。（翻自微博）

▲黃子佼事件引來大陸網友熱烈討論。（翻自微博）

#MeToo風暴近日在台灣藝界掀起不少風雲，黃子佼今日也透過臉書直播，承認過去曾有性騷少女的黑歷史，甚至還對許多大咖藝人開砲爆料，包括吳宗憲、大小S和過去的具俊曄，以及阿雅、范曉萱、曾國城等人都被他點名，讓一票台灣觀眾都大感震撼，中國網友看到相關新聞後也引發熱烈討論。

微博網友見消息後紛紛直呼：「臥槽！蹲個後續」、「感覺張蘭又會出來直播了」、「孟耿如嫁給他太可惜」、「怪媽媽就不是怪自己」、「最近灣灣是一個接一個啊！」目前傳出黃子佼有自殘受傷狀況，已被孟耿如送醫治療。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980




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