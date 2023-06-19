詐騙爆頭黑吃黑！監視器追爆頭雙屍凶手　警、紅斑馬包夾緝凶實錄

圖文／鏡週刊

去年9月，桃園1間出租套房發生雙屍命案，2名死者遭行刑式槍殺，警方雖然立刻鎖定槍手身分，但他十分狡猾，72小時內幾乎流竄全台，2度躲過圍捕。為了緝凶，各縣市警方通力合作，調閱上萬支監視器，最後由國道警察的紅斑馬警車，在高速公路驚險包夾、逮捕槍手。檢方調查後認定，凶手僅因與詐欺同夥有嫌隙，就買槍殺人，毫無人性，日前將他依殺人罪起訴，求處死刑。

時間回到去年9月1日晚間10點多，桃園警方接獲一名賴姓男子報案，說他返回桃園區中華路的出租套房時，驚見2名友人躺在血泊中，轄區員警趕抵現場，果然看到2名男子陳屍地板，太陽穴都被子彈貫穿，遭行刑式爆頭身亡。

桃園市警局桃園分局偵查隊分隊長王強生告訴本刊：「報案的賴男表示，死者分別是楊姓及陳姓男子，2人都是27歲，當天是一名35歲的蘇姓男子聯絡2人，借用賴承租的套房碰面談事情，蘇晚間7點多抵達後，先進到房間內的廁所，出來手上就拿著槍，並要求賴及另外2名友人離開，只留下楊、陳2人，沒想到10點多返家，就看到2人的屍體。」

警方根據賴男證詞，鎖定蘇涉有重嫌，立刻展開追緝，但蘇在犯案前早已有縝密逃亡計畫，他於晚間8點半左右離開案發現場後，直接前往友人位於員林的租屋處躲避，為了故布疑陣，蘇男隔日還特地至嘉義、高雄等地，故意在監視器前留下逃亡身影，擾亂警方辦案。

桃園市警局桃園分局偵查隊分隊長王強生說：「我們順著他的逃亡路線調閱監視器，並請求各縣市警力支援，包括國道警察在內，但二度被他兔脫，我們到花蓮抓人撲空後，才剛回到桃園的辦公室就收到消息，他正在北返的路上，屏東縣警局的同事已開始跟蹤。」

當時靠著國道警察的專業，以3輛紅斑馬警車，採前、後、側邊夾擊的方式，成功將該車逼至路肩，但打開後車門，發現車裡空無一人時，王強生心中瞬間涼了一半，不過，此時國道警察以下巴示意，要他去檢查車輛的後行李廂。

「我也知道要檢查後行李廂，問題是他有槍啊！萬一瞬間一顆子彈飛出來，我可是連叫救命的機會都沒有，但我是警察，責任是抓壞人，最後還是硬著頭皮硬上，我一打開行李廂，就看到蘇男跟我大眼瞪小眼，確定人在裡面，其他同事一擁而上，合力將他拖出壓制，後來才知道，他早將犯案槍枝丟在花蓮一處草叢，算我命大！」提到緝凶當下的情況，王強生仍心有餘悸。

辦案人員調查發現，蘇男與楊、陳2名死者同為詐騙集團成員，命案發生前半個月，因發生內鬨狀況，加上楊事後又向蘇索取800萬元封口費，引起蘇不滿，案發前3天，蘇開始到處借錢，以12萬元向一名綽號阿至的男子購買槍枝犯案。

檢察官認為，蘇男僅因詐欺案件衍生的爭議，就近距離槍殺2人，根本目無法紀、視人命如草芥，犯罪手段凶殘冷血、毫無人性，屬於國際公約認定的「最嚴重犯罪」，而且至今仍不願供出阿至身分，可見毫無悔意，因此依殺人罪將他起訴，並向法院求處死刑。





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